Mario Garcés (PP): “Nuestro objetivo es acabar con Pedro Sánchez y sus aliados”

Después de la tormenta siempre llega la calma. Eso bien lo sabe el PP que, después de una guerra interna, ha resurgido con fuerza como líder de la oposición con el fin de derrocar al Gobierno PSOE-Podemos.

El partido celebra este 1 y 2 de abril su XX Congreso Nacional, en el que Alberto Núñez Feijóo asumirá el control del partido en sustitución a Pablo Casado.

Mario Garcés, portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular, valora esta cita crucial para el partido en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital).

Una de las primeras medidas que ha llevado a cabo la formación es la oferta de la secretaría general del PP a Cuca Gamarra.

Señala Garcés que, la futura sucesora de Teodoro García Egea, reúne como la capacidad de trabajo, de esfuerzo y de conocer las sensibilidades de todo el mundo. Un puesto que, en su juicio, “le va muy bien”.

Sobre la nueva etapa que se abre en el partido, incide Garcés en que tras la crisis interna, los ‘populares’ han demostrado que el partido “tenía anticuerpos” y la capacidad de responder de manera eficaz y adecuada ante una situación “en la que se veía que las decisiones que se estaban tomando estaban más basadas en criterios infantiles sobre oportunidades de supervivencia que de otra cosa”.

Sobre los pactos de estado con el PSOE que ha manifestado Feijóo, explica el diputado popular que “lo normal” es que el principal partido de la oposición, ofrezca pactos de estado al PSOE, ya que son los dos partidos mayoritarios que representan a la derecha y a la izquierda.

“Por consiguiente, si queremos alcanzar determinados acuerdos relativos a la sanidad, a los servicios sociales, a la educación, a la política exterior, lo suyo es que los dos partidos mayoritarios estén de acuerdo en algunas materias. Ahora bien, estar de acuerdo en ciertas materias no es lo que piensa Sánchez cuando dijo en el Congreso de los diputados que nosotros no apostábamos por la unidad, nuestro modelo económico es radicalmente diferente al del partido socialista, la unidad no puede ser rendición. Si lo fuera, sí que habría una autocracia moral e intelectual. Por consiguiente, que entienda que tenemos que ejercer la oposición y que no pasa nada porque las dos grandes formaciones políticas puedan llegar a algún acuerdo, obviamente sin renunciar a nuestros principios conservadores y liberales”.