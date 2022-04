Espinosa de los Monteros cumple su ‘promesa bíblica’ y tumba el nuevo ‘fake’ de Ignacio Escolar

Iván Espinosa de los Monteros se lo está pasando como un enano derrumbando las ‘fake news’ de la prensa de izquierda y extrema izquierda.

A primera hora del 5 de abril, el portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados lanzó una ‘promesa bíblica’ para adelantar a Ignacio Escolar que tumbaría los ‘bulos’ que se publicaron en ‘elDiario.es’ en la noticia titulada: “Las mentiras de Espinosa de los Monteros para justificar la orden de embargo de su sueldo”.

En concreto, el diputado de VOX respondió a un tuit con la frase: “Hola Ignacio Escolar. No te pierdas mi rueda de prensa de hoy en el Congreso. «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis; porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra» Mateo (Mt 7, 7-11)”.

Hola @iescolar. No te pierdas mi rueda de prensa de hoy en el Congreso. "Pedid y se os dará, buscad y encontraréis; porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra"

Mateo (Mt 7, 7-11) https://t.co/RZ4yXPPRwW — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 5, 2022

La advertencia se cumplió cuando Espinosa de los Monteros empezó recordando que “la semana pasada hice mención a un artículo de ‘fake news’ de la ultraizquierda y que era absolutamente mentira. Tuvieron, vamos a decir ‘decencia’, de rectificar ante la amenaza de llevarles a los tribunales”.

Un preámbulo para destacar que el nuevo bulo llega “de otro diario de ultraizquierda llamado ‘elDiario.es’…”.

Si bien reconoce que “esto es muy pesado para ustedes [periodistas] porque es un tema personal”, el diputado de VOX destaca que “lo único cierto que hay en este artículo es que está todo pagado”.

En cuanto al resto de la publicación, Espinosa de los Monteros no duda en desmontarlo.

“En la entradilla de la noticia y en las redes sociales dice que ‘el dirigente de VOX ha asegurado que el constructor tiene una deuda con Hacienda que, según ha podido comprobar este diario, no es cierta’… aquí les muestro la notificación que me hizo llegar Hacienda avisándome que esta constructora corrupta mantenía una deuda con ellos”.

Sin embargo, no fue el único ‘zasca’ que le metió a Escolar a través de la “presentación de datos que matan a relato”.

Reafirmando que “cuando lo digo es porque es verdad”, el diputado de VOX fue más allá y también demuestra que la constructora también estuvo cerrada, algo que niegan desde la publicación de extrema izquierda.

Una vez más con pruebas en manos, calzaba un nuevo varapalo a ‘elDiario.es’: “Aquí traigo el extracto del registro mercantil, accesible para todo el mundo, para que puedan ver cuándo han depositado sus cuentas anuales, señal de que hay operación. Sería grave que estuviera operando sin depositar sus cuentas anuales”.

En este sentido, destaca que depositó sus cuentas de forma regular hasta 2012 y que “de repente en 2015 presentó las de 2011, 2012, 2013 y 2015. Desde 2015 no presentó más, por lo que son siete años sin presentar cuentas, siete años sin actividad”.

📹 Vean cómo @ivanedlm desmonta los bulos del periodista @iescolar y @eldiarioes sobre el supuesto embargo de sus cuentas: pic.twitter.com/2hF6P4eOqH — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) April 5, 2022

Sacudir a infoLibre

El pasado 29 de marzo, Espinosa de los Monteros desmontó el segundo bulo en su contra en solo 24 horas.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados sacudió a infoLibre tras publicar una noticia titulada: “Los bienes de Espinosa de los Monteros desaparecieron de su declaración antes de ser condenado a pagar una deuda”.

Una afirmación que el diputado del partido de Santiago Abascal desmontó en menos de un minuto: “Al leerlo, me quedé un poco asustado. He llamado a casa para saber si seguíamos teniendo la casa o si había desaparecido…”, dijo con ironía.

Tras calificar de “alarmante” el titular del diario de izquierdas, Espinosa de los Monteros precisó que “les quiero dar las gracias infoLibre porque con este titular demuestran lo que es la prensa de izquierdas. Que es una prensa muy poco profesional. Una prensa muy poco seria y que se deja llevar por titulares y lo llevan a las redes sociales enseguida”.

Para desmontar el bulo, el diputado de VOX mostró ante los medios de comunicación su declaración de bienes publicada en la página web del Congreso de los Diputados, donde sí aparecen los bienes declarados en 2019.

Además, destacó un modificado que es “una declaración adicional que realicé en marzo de 2021, por eso se llama modificación y que no sustituye sino que complementa a la anterior, queda bastante claro que lo sucedido es que he añadido un local que he comprado en Madrid”.

Tras sacudir con elegancia a infoLibre por su bulo, Espinosa de los Monteros dio un ultimátum al diario: retiren este titular y todos los tuits en el plazo de seis horas. A las 20.00 horas, si no lo han hecho, procederé a ponerlo en manos de nuestros abogados”.

Incluso, fue un paso más allá y les advirtió sobre cómo otros medios de izquierdas ya han perdido en contra de él. “Y como ya le hemos ganado tres juicios a ‘El País’ y un juicio a ‘Público’, vamos a seguir ganándole juicios a todos los que mienten”.

Finalmente, zanjó: “Si no lo retiran, pagarán las consecuencias”.

Una advertencia que llevó directamente contra Jesús Maraña en las redes sociales, donde no solo le recordó el plazo establecido, sino que tildó a la noticia de ser “un bulo” que resulta “un insulto a la inteligencia de tus propios lectores”. Por lo que le recomendó que “en el futuro no seáis tan torpes. Bastaba con saber leer”.

Las palabras del portavoz de VOX tuvieron su rápido efecto en infoLibre, que no solo borró los tuits, sino que, además, cambió el titular de la noticia a: “Espinosa de los Monteros hizo una nueva declaración de bienes solo para ‘completar’ la anterior y paga su deuda”.