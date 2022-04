Pedro Sánchez sigue arruinando el país: el Banco de España recorta la previsión de crecimiento

Como cada miércoles, a Pedro Sánchez le toca rendir cuentas en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno.

Este 6 de abril de 2022, el repaso ‘venía cargadito’: guerra en Ucrania, inflación por las nubes o la polémica desatada por los trabajados de la Feria de Abril son solo algunos de los temas que salpican al Gobierno.

En el editorial de este sexto día de abril de 2022, Alfonso Rojo reflexiona sobre la actualidad política. Además, en el programa de ‘La segunda dosis’ intervendrá Noelia Núñez, portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid; Sergio Fidalgo, director de elcatalán.es y Luis Miguel Montero, periodista de OKDiario.

El día de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados comenzaba con una reclamación de Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP. ‘Periodista Digital’ se hace eco de esta información:

«Usted no quiere ver que las familias no llegan a fin de mes, que se hace lo imposible por no encender la luz y no se puede llenar el depósito de gasolina. ¿Qué futuro le espera a los españoles con su Gobierno?«