Carolina Darias se escabulle para no responder a una pregunta sobre Olona: “No escucho, no entiendo…”

Carolina Darias se intentó escabullir en la rueda de prensa del Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebró el 7 de abril en Toledo.

La ministra de Sanidad tuvo que hacer verdaderos malabares para evitar responder a una incómoda pregunta sobre la advertencia de Macarena Olona a las autonomías que están en contra de la eliminación de las mascarillas en interiores prevista para el próximo 19 de abril.

La socialista comenzó aprovechando un problema técnico para ir marcando distancia: “no te escucho”. Sin embargo, el micrófono se activo de inmediato y la periodista Laura Luengo de 7NN TV le preguntó:

“VOX ha dicho que si alguna Comunidad Autónoma se niega a la retirada de la mascarilla en interiores lo llevaría a tribunales por considerarlo una medida inconstitucional, ¿cómo lo valora?”.

El nerviosismo de Darias saltó de inmediato y se intentó escabullir con la excusa de no haber entendido a quién iba dirigida la pregunta: “¿Pero me lo dice a mí que me lo va a preguntar o a la comunidad?”.

Luengo no dio paso atrás y le insistió que hablaba con ella. Por lo que la ministra de Pedro Sánchez se vio obligada a mantener su línea de no enterarse o no querer enterarse: “A quién van a presentar el recurso?, es que no lo he entendido”.

Antes de que la periodista de 7NN pudiese repreguntar, la socialista se lanzó a contestar con una bomba de humo: “El Gobierno de España lo que va a hacer es llevar a Consejo de Ministros un Real Decreto el próximo 19 de abril para eliminar la obligatoriedad de las mascarillas. A partir de ahí, nos iremos viendo…”.

La actitud de Darias sorprendió a la propia comunicadora, quien compartió el episodio en su cuenta de Twitter.

Ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, en Toledo, le pregunté a la Ministra de Sanidad @CarolinaDarias cómo valoraba las palabras de @Macarena_Olona

en el Congreso.

— Laura Luengo Bravo (@lauralbravo) April 7, 2022

Es importante recordar que la diputada de VOX, Macarena Olona, calificó el fin de la obligatoriedad como una «extraordinaria noticia» que llega «tarde», porque está causando «problemas psicológicos en un núcleo de la población».

Olona ha indicado que su formación reclamaba desde hace meses que cayera esta medida, «ante la falta de evidencia científica», y que ha constituido «un auténtico maltrato infantil».

La diputada no contempla que algunas comunidades puedan mantener la obligatoriedad de llevarla al margen de la regulación estatal. «Es inconstitucional», insistió, avisando de que VOX recurrirá a los tribunales si algún «virrey» autonómico intenta dar ese paso. Algo de lo que, al parecer, no estaba al tanto la ministra de Sánchez.