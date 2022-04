Gran bronca entre Carlos Herrera y Oltra: “eres muy mala tipa, vas a recibir lo que has sembrado”

Carlos Herrera ha estallado contra la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, a raíz del caso de los abusos sexuales que su entonces marido cometió sobre una menor tutelada precisamente por la Conselleria que ella dirige.

La estrella de COPE aprovechaba la fotografía de Luis del Val para dirigirse a Oltra de manera tan contundente como inédita.

Herrera comenzaba lamentando el silencio de las feministas ante este grave caso de abusos sexuales a una menor: “el desfile de mujeres solidarias con otras víctimas aquí no ha dicho aquello de ‘hermana yo si te creo’. Esta niña no ha tenido la solidaridad de todas las demás, de las profesionales de la solidaridad y manifestación”.

Y lanzaba su duro ataque y toda una advertencia para la vicepresidenta del Gobierno valenciano:

“Mónica Oltra ha hecho mucho daño a tanta gente a lo largo de su carrera que ahora le están pasando todos los recibos al cobro. Mónica Oltra es una mala tipa en política que va a recibir todo lo que ha sembrado. Muy mala tipa. Ha hecho mucho daño a mucha gente y ahora le están pasando el recibo”.

Luis del Val

Duras también eran las palabras en la sección diaria de Del Val. El colaborador de Herrera en COPE decía lo siguiente en su fotografía:

“Me acordé de una niña española, cuyo nombre está en la espalda de un sumario, que ha pervivido, no por escapar de bombas de racimo y disparos, sino que todavía está vigente, a pesar de que la niña, cuando tenía catorce años, en 2017, comenzó a luchar contra el poder de toda una autonomía.

Creo en la presunción de inocencia del entonces marido de la vicepresidenta de la Comunidad valenciana, Mónica Oltra, acusado por la presunta víctima de abusos sexuales, en un centro de acogida de menores, donde trabajaba de monitor. Y, según informa Toni Jiménez, en el ABC , a través del sumario, el juez ve inexplicable que, en lugar de esclarecer los hechos, se oscurecieran y el presunto abusador fuera encargado de redactar un protocolo para casos semejantes, que es como si al presunto atracador de un banco le encargaras que dicte las normas de seguridad.

El presidente, Ximo Puig, apoya a su vicepresidenta, y a la vicepresidenta la apoyan 13 funcionarios a sus órdenes, que están implicados. Y creo en la presunción de inocencia de todos, pero tienen que declarar en un juicio. Y tendremos que oír sus argumentos, y el testimonio del policía cuando la entonces niña de catorce años, con miedo, porque sabía que el presunto abusador estaba casado con una persona importante que salía en televisión, le explicó, entre lloros, lo que le estaba sucediendo desde hacía dos o tres meses.

Y hasta que no se aclare este asunto, en el que aparentemente una frágil niña de catorce años, lleva casi cinco luchando contra la vicepresidenta de la Comunidad, con el poder de los funcionarios a sus órdenes y la enorme capacidad de influencia o presunta coacción, hasta que no se sepa eso, ocurrido en mi querida, mi admirada Valencia, donde he trabajado y he aprendido a amarla, hasta que no se aclare todo, un hedor tan nauseabundo viene desde allí que no es extraño que digamos que algo huele a podrido en Valencia. Porque el abuso de poder es una bomba que también destruye la libertad y la vida».