Troleo a Rosa Villacastín por liarla en Twitter tras caer en la broma de una cuenta parodia

Twitter se está divirtiendo a costa de Rosa Villacastín y su incapacidad para reconocer a cuentas parodia.

La periodista de izquierdas publicó un mensaje feminista que acabó convirtiéndose en un aluvión de burlas.

“El futuro es de las mujeres, decisivos son nuestros votos para acabar con quienes quieren cambiar las leyes que protegen a nuestras madres, hijas, nietas. Condenándonos a un presente incierto. No lo olvides, mañana puedes ser tú quien grite: Basta ya!!!!”, indicó de forma reivindicativa.

La cuenta de parodia Niggflix aprovechó el tuit para lanzar el anzuelo de una broma: “Hola Rosa Villacastin. Estamos pensando en rodar una docuserie sobre la Charía. ¿Podríamos contar con su testimonio? Muchas gracias. Un cordial saludo”.

Lejos de reconocer que se trataba de un troleo, la periodista de izquierdas se puso de inmediato a su disposición: “Puedes llamarme el 18 por la tarde? Si quieres por privado me vas adelantando si es presencial, etc., gracias”.

Puedes llamarme el 18 por la tarde? Si quieres por privado me vas adelantando si es presencial, etc.,gracias — rosa villacastin (@RosaVillacastin) April 13, 2022

Por lo que tuvieron que ser sus seguidores quienes le advirtieron de que esa llamada nunca llegaría.

Gracias — rosa villacastin (@RosaVillacastin) April 13, 2022

La cuenta original es mucho mejor que la parodia!! 🤣🤣🤣🤣🤣 — Genius (@Greatmind_2020) April 13, 2022

Una situación que llevó a que las redes sociales se burlasen de Villacastín por su descuido, más aún después de que hace un mes sufriera una situación más tensa por culpa de otra cuenta parodia de ella misma.

Los “taxistas de derechas”

En marzo de 2022, Villacastín sufrió un troleo colosal en Twitter después de su desafortunada reacción al descubrir que existía una cuenta parodia de ella misma.

La periodista de izquierdas metió la pata y confundió la existencia de un perfil de humor con una “falsificación” de su cuenta. Un error que dejó de manifiesto al publicar una advertencia a sus seguidores.

“AVISO: Me han falsificado cuenta. Lo he denunciado, bloqueado. La diferencia cola auténtica es que tras mi nombre pone PARODIA. No la sigáis por favor”.

Como la propia Villacastín advierte, se trata de una cuenta que en su propia descripción ya deja claro que se trata de una parodia, desde la que se lanzan algunas bromas como la presunta candidatura de la periodista para la RAE.

“Tengo el placer de comunicaros que lo de mi candidatura para la RAE parece que va para alante. El problema es que de momento no hay asientos vacantes así que van a crear el sillón «@» ex proceso para mí. Imaginar qué ilusión, la primera letra inclusiva!”.

Si Twitter ya ardía con la primera publicación de Villacastín, las burlas se dispararon después de que la periodista de izquierdas fuera incapaz de observar la ironía de un tuit y culpase de la cuenta parodia a “taxistas de extrema derecha”.

El abogado Antonio Hualde respondía a la denuncia de la comunicadora con un satírico: “No se aprecian diferencias; si acaso, la parodia tiene más fuste intelectual”. Un mensaje al que Villacastín respondía con un sorpresivo: “Gracias. Voy a ir a la policía. Han abierto una Segunda. Son taxistas, de extrema derecha, lo peor de cada casa”.

Una respuesta que convirtió el troleo en críticas directas por señalar sin pruebas a los profesionales del sector.

En una fallida estrategia por huir de los señalamientos, la periodista optó por mentir y negar que había acusado a “taxistas de extrema derecha”, pero olvidando borrar el tuit en el que lo afirmaba, lo que permitió a los usuarios hacer capturas que la desmentían.