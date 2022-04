Alfonso Rojo: “Sánchez monta un ‘Gran hermano’, asustado por el empuje de Feijóo”

Va a ser verdad eso tan antiguo de que ‘no hay mal que por bien no venga’.

Porque a la hora de la verdad, viendo las encuestas, ha resultado que la guerra fratricida del PP y la defenestración de Pablo Casado, en lugar de perjudicar al centroderecha, le está dando alas.

En el mes que lleva Feijóo al frente de los populares, su partido ha subido veinte escaños y sumando con VOX, llega a la mayoría absoluta.

Lo importante, a la luz de los sondeos, es que esto marca tendencia y no parece que Sánchez y sus compinches hayan dado o vayan a dar con la fórmula para contrarrestarlo.

Intentarlo lo van a intentar y con todas las trapacerías imaginables. Les va el chiringuito en ello.

Una muestra ha sido la entrevista-masaje que se agenciaron hoy en Antena 3, donde a Susana Griso sólo le ha faltado darle besos al socialista Sánchez.

La Moncloa lleva muchos meses untando a la ‘Brigada Pedrete’ -donde militan interesadamente desde El País a la Cadena SER, pasando por RTVE, los online del ‘pesebre’ y un montón de tertulianos- y todavía confía en que tanto soborno le de frutos, a la hora de enfrentarse a Feijóo, a VOX y a su propia ineptitud ante la crisis económica.

No sé si sabían que, con cargo el erario público, La Moncloa dispone de 15 millones de euros para financiar un equipo de información y propaganda, controlado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, e integrado por 287 personas.

Y que, también a cuenta de esos a esos impuestos que pagan todos ustedes, acaba de contratar a una empresa, que se dedicará a monitorizar emisoras de radio y cadenas de televisión, para localizar ‘ipso facto’, cualquier comentario, publicación o noticia que afecte al líder del PSOE.

No es que tenga yo mucha fe en los españoles y en su perspicacia política, porque este es un país en el que la gente se traga todo, desde los asesinatos de ETA a los golpes de Estado independentistas, pasando por las memeces de género, pero me da que al socialista Sánchez no le va a funcionar esto de reeditar ‘Gran Hermano’.