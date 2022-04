Las cuatro exigencias de Losantos para regenerar el fútbol español tras el escándalo de Piqué y Rubiales

Un escándalo en toda regla.

Pero, tal y como se teme Federico Jiménez Losantos, nadie quiere dar un paso al frente y presentar su dimisión o, cuando menos, reconocer su culpabilidad.

El columnista de El Mundo cuenta cómo se gestó el tinglado:

Un jugador de un club de fútbol, cuyo estatus legal depende de la Federación de ese deporte, le propone un negocio al presidente de esa Federación con el que el jugador ganará un dineral y el presidente también, porque su sueldo depende de los ingresos de esa Federación. El jugador de ese club es, además, dueño de otro club, cuyo permiso para participar en una liga de esa federación le facilitó ese mismo presidente con el que se llaman Rubi y Geri.

La compra de la ficha para participar en la liga federada provocó la indignación de otros clubes, perjudicados por el presidente de esa federación, tan amigo del dueño de ese club.

Para Losantos, no tiene un pase que quien tiene que velar por la limpieza y la imparcialidad de la competición caiga

Pero la clave del negocio es que del presidente de esa federación deportiva dependen los árbitros que deben garantizar la limpieza de la competición, aplicando un reglamento y no interpretándolo a capricho con perjuicio del club que puede perder partido, categoría y desaparecer. Bastante les importa a estos pájaros. Estos son los que se oponían a la Superliga en nombre de los modestos. ¡Como que se acababa la corrupción catarí o saudí! Un tal Piqué dijo que el Mundial de Qatar apestaba a corrupción. Faltaba él para oler a colonia, como Guardiola .

Igualmente carga contra el aprovechamiento que se hace de los clubes de fútbol que acaban reducidos a categoría de meras comparsas:

El tinglado consiste en usar los clubes de fútbol español, que no son suyos, como espectáculo para el que lo pague. ¿La competición? ¡Ja! Al Betis lo quitaron para poner el Madrid, porque si no, no cobraban. Es una private dancing, con nuestros futbolistas bailando para el ricacho, previa comisión para los chulos. Ni socios, ni clubes pintan nada. Cobran y callan.