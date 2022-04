La foto del Rey Emérito en Abu Dabi demuestra la ruptura en la familia real

Juan Luis Galiacho, director de elcierredigital.com, alerta en ‘La Segunda Dosis’ sobre la entrada de la inteligencia británica en el país para investigar a las empresas españolas.

Galiacho señala que el oligarca ruso, Vagit Alekperov, dueño de la petrolera Lukoil, ha contratado los servicios de la Agencia de Inteligencia Privada británica Gray Page Group para investigar empresas en España como estrategia para proteger sus intereses en nuestro país, debido a las sanciones por la invasión de Putin a Ucrania.

El director del medio digital destaca que los agentes de inteligencia ya están operando en España.

Gray Page Group es una agencia de inteligencia que se especializa en reclamaciones en vía marítima y problemas derivados del comercio internacional.

Alekperov tiene innumerables negocios en España, principalmente en Cataluña, donde a través de de un entramado empresarial ha invertido fuertemente en el sector inmobiliario. En Barcelona destacan sus inversiones en el puerto de la ciudad condal a través de la mercantil Marina Port Vell, S.A.

Galiacho recuerda que no es la primera vez que los rusos espían a empresas españolas. En 2007 ya hubo intentos de penetrar en compañías como Repsol.

Incide que la acción de esta agencia británica pueden agravar las relaciones del país con el Reino Unido, que se suman a la mala política exterior del Gobierno de Sánchez y más recientemente, a la tensión por la causa abierta en contra del Rey Emérito Juan Carlos I.

La situación en La Casa Real

La famosa foto de Abu Dabi esconde un trasfondo de ruptura muy profundo dentro de la familia real española. Por un lado, Don Juan Carlos con sus hijas que lo apoyan y por el otro, el Rey Felipe VI y su esposa Leticia.

Además, ve ‘raro’ la forma en que se publicó la foto. Resalta que es más probable que hay sido difundida por el círculo del Rey Emérito y no por Casa Real porque no les interesa mostrar el conflicto que hay. Incide que para dar a conocer la imagen no hubiese acudido a ‘EuropaPress’.

Galiacho explica que él quería venir a España y estaba todo hecho para que lo hiciera pero le han obligado a tener un perfil bajo debido a que todavía tiene un ‘tomate’ enorme en tierras británicas. La situación del Rey Emérito no es nada favorable en el Reino Unido y por eso no ha venido.

A pesar de la delicada situación judicial, la suerte con la que cuenta Don Juan Carlos es que la demandante, Corina Larsen le quiere un acuerdo económico y no una sentencia penal: “Por eso el juicio va por la vía civil”, sentencia.