Ussía ‘sugiere’ a Griso una nueva profesión tras el masaje a Sánchez

Aún colea la entrevista de Susanna Griso a Pedro Sánchez.

Y no precisamente para bien. Son muchas las críticas que aún se le hacen a la presentadora de ‘Espejo Público‘ (Antena 3) tras dejar al presidente del Gobierno socialcomunista vender sus mensajes y sus ataques a la oposición sin que tuviera una réplica.

Uno de los comentarios más críticos partió, precisamente, de quien fuera uno de los periodistas más emblemáticos de Atresmedia, Alfonso Ussía.

Defenestrado del grupo por sus críticas al Gobierno Sánchez, ahora escribe con plena libertad desde El Debate y también desde su cuenta en Twitter.

Precisamente, desde esta última le soltó un proverbial estacazo a Susanna Griso por el cara a cara que tuvo con el mandatario socialista y dejó bien claro que la periodista del programa matinal de Antena 3 tiene un brillante futuro como masajista el día que decida dejar la profesión periodística.

No he visto a nadie más masajista o con menos reflejos que Susana Griso. Creo que es lo primero.

El mensaje de Ussía fue ampliamente respaldado y comentado por sus seguidores:

No he visto ni voy a ver la entrevista pero me gustaría que me dijera, don Alfonso, si el tono indicaba que se habían enviado las preguntas antes desde Moncloa.

¿Estamos ante el NO DO?

— AlbertoBaturro🇪🇦🍺 (@Albertobaturro) April 18, 2022