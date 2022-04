Hugo Pereira ridiculiza a Pedro Sánchez y a sus socios independentistas: “Los espías espían, no venden manzanas”

Los amiguetes independentistas de Pedro Sánchez le exigen explicaciones. Se han dado cuenta de una exclusiva: que el trabajo de los espías es espiar. Así sentencia Hugo Pereira, en su videoblog de este 22 de abril de 2022.

Al parecer, en medio de un problema de seguridad para el Estado muy gordo, generado por los socios de Sánchez -que están abiertamente en contra del estado de derecho- que tienen como objetivo romper España, estos habrían sido espiados.

El espionaje es un tema serio pero se rige por un procedimiento. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que ofrece un servicio muy importante en España, se rige por una Ley Orgánica. De hecho, hay un juez habilitado todos los días para emitir un permiso en cualquier momento, por lo que lo más normal es que exista una orden judicial.

Sobre este caso, hay que aclarar dos cosas.

En primer lugar, que el Centro Nacional de Inteligencia depende de presidencia y del Ministerio de Defensa, son ellos los responsables y los primeros que deben dar la cara por cualquier operación del CNI.

En segundo lugar, que los independentistas catalanes que ahora se rasgan las vestiduras son los mismos que a través de los Mossos d’Esquadra han espiado de forma no justificada a personas y familias por hablar o no en catalán. No se puede ser así de hipócritas.

La misma gente que desprecia continuamente la Constitución española ahora se muestran indignados por el caso Pegasus. Los ‘indepes’ no pueden tener la piel tan fina cuando ellos han usado a las fuerzas de seguridad del Estado a su antojo.

Yo creo que existe el espionaje pero también estoy convencido de que se siguieron los pasos y si no hay orden, aún así la acción es más que legítima.

Lo cierto es que el Gobierno debe tener narices. Demuestran mucha cara para llevar a cabo acuerdos con Etarras de Bildu, con los golpistas catalanes pero muy poca valentía para defender la seguridad y la integridad de España.