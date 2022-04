Pablo Iglesias ‘revienta’: airea los trapos sucios de Ferreras y escupe odio contra Ana Rosa Quintana

“Pablo Iglesias está reviviendo un enfrentamiento enquistado desde hace tiempo. El exvicepresidente segundo del Gobierno se está lanzando contra el presentador de laSexta Antonio García Ferreras. El exjefe de Podemos puso en la diana al periodista durante la presentación del libro que plasma sus conversaciones con Aitor Riveiro, otro periodista. Iglesias señaló a Ferreras por dar voz a informadores que trabajan para «las cloacas» que tanto, se quejó, le hicieron sufrir”, así lo cuenta Javier Portillo en Vozpopuli.

Da cuenta además de que Iglesias, en el libro que firma con Riveiro, pone negro sobre blanco su opinión sobre el «poderoso» presentador de laSexta, al que sitúa en el centro de una conspiración contra Podemos: «El éxito de Ferreras, que es muy listo y además es un trabajador metódico, tiene que ver con su capacidad para tener amigos en todas partes y ser capaz de recompensarles. «Aléjate de Iglesias y laSexta te tratará bien» ha sido un mensaje explícito de Ferreras a mucha gente de izquierdas».

Iglesias achaca a Eduardo Inda un papel clave en el acoso que tanto él como su familia sufrieron a las puertas de su vivienda: «Se lo he dicho a García Ferreras muchas veces: si los de Okdiario le hicieran lo mismo a tus hijos, tu amigo Inda y su gente no estarían en tu televisión. Y, cuando algunos compañeros de Unidas Podemos o de otros partidos me dicen que quizá no sea inteligente por mi parte criticar a alguien tan poderoso como Ferreras, no puedo dejar de responderles que si el protegido de Ferreras y Florentino Pérez hubiera hecho a sus hijos lo que le ha hecho a los míos, quizá no serían capaces de mantener el buen rollo que mantienen con el jefe de laSexta«.

Contra Ana Rosa Quintana

El exjefe morado está obsesionado con los medios y califica como “muy desagradable” a Ana Rosa Quintana: «Los programas son el terreno donde se hace política. Así que, si uno quiere hacer política tiene que ir a Ferreras, a Ana Rosa y a un montón de sitios que muchas veces son muy desagradables. El caso de Ferreras es el de una figura especial, porque es uno de los periodistas más poderosos y más inteligentes. Siempre he tenido una relación cordial con él, pero ha sido la puerta de entrada de auténtica gentuza en el canal que dirige, se lo he dicho siempre a la cara. Nadie ha hecho con él nada ni medio parecido pero los periodistas que le han criticado no pisan laSexta. Porque la condición básica para poder estar en laSexta es que a Ferreras no se le puede criticar».

Lo de Cintora

Iglesias señala a la ultraderecha mediática como artífice de todo plan contra los suyos y acusa de la caída de Jesús Cintora a Ferreras: «Todo forma parte de la estructura del poder mediático. laSexta es una televisión muy inteligente, porque es un canal para una audiencia de izquierdas con propietarios de derechas. Y juegan bien sus cartas: basta ver su papel durante las primarias del PSOE cuando enfrentaron a Susana Díaz y a Pedro Sánchez o, por ejemplo, en las elecciones de Madrid de mayo de 2021. Ferreras, que es el más listo, ha sido capaz de moverse allí como pez en el agua. Es amigo del expresidente Zapatero y, a la vez, uno de los hombres de Florentino Pérez. Ha logrado que su programa sea una referencia política ineludible, tejiendo alianzas que le han permitido eliminar a sus competidores. Que se lo pregunten a Jesús Cintora«.

Por último, vuelve contra Inda y Ferreras: «Nadie podrá esconder su pecado conocido más impresentable: ser amigo, colaborador y protector de Inda. Luego puede decir que es socialdemócrata, sentirse como Bob Woodward desvelando el caso Watergate, pero en realidad es el chófer del narco que describía el periodista de ficción Will McAvoy en The Newsroom: «Si dejas a alguien mentir en tu programa, quizás no seas el traficante que vende droga, pero eres el conductor que le lleva en su coche».