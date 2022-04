Alfonso Serrano (PP): «El ticket electoral Ayuso-Almeida no está en cuestión. Es un ticket ganador»

Alfonso Serrano, diputado de la Asamblea de Madrid, celebra que la Fiscalía Anticorrupción investigue los 13 contratos de compra de material sanitario realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez que fueron denunciados por el Partido Popular (PP) .

El también portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, sostiene que las operaciones son opacas porque se tratan de empresas que nada tienen que ver con material sanitario o que no eran capaces de suministrar los materiales que habían prometido.

“A raíz de la pandemia, contacta con empresas que nada tienen que ver con productos sanitarios, sino con empresas que habían facturado cero euros el año anterior y empresas que no eran capaces de suministrar lo que habían cobrado previamente».

Las siete empresas que son investigadas por haber sido presuntamente favorecidas con ‘contratos a dedo’ son: Industrias Plásticas Playbol, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, FCS Select Products, Member of the Tribe, Weihai Textile Group import & export co, Hyperin grupo empresarial, y Páginas Amarillas Soluciones Sigitales, ahora Beedigital.

Aunque celebra que se abran procesos a la Administración Sánchez, Serrano atiza a la Fiscalía de actuar con parcialidad, al actuar solamente en los lugares donde gobierna el PP. Recuerda la gran cantidad de casos de contrataciones de material antiCovid que afectan al Gobierno sin que el organismo actúe, en su opinión, de la misma manera:

“El gobierno de Sánchez contrató, por ejemplo, por tres millones de euros y le adelantó el dinero a una empresa de yesos para traer respiradores. Al cabo de una semana, la empresa confesó que no los tenía y aún no han devuelto el dinero”

Almeida para rato mal que le pese a la izquierda

Alfonso Serrano defiende al edil de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante la auténtica campaña de “acoso y derribo a la que la izquierda nos tiene acostumbrados cuando no puede ganar en las urnas. Los madrileños refrendan la gestión del alcalde y de su equipo y la izquierda se ha puesto nerviosa a un año de las elecciones”.

Y señala sin lugar a dudas que «tenemos Almeida para rato mal que le pese a la izquierda».

“No tengo ninguna duda de su honradez. Aquí de lo que se habla es de una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid por el incremento de costes de unos productos para unas comisiones”.

El diputado no se muestra preocupado sobre la posibilidad de que la izquierda busque una moción de censura para poner a Begoña Villacís en el cargo. Vistos los antecedentes de Ignacio Aguado ¿se fían de Villacís a un año de las elecciones?

Y en cuanto al futuro de la Comunidad, quien con toda probabilidad será el próximo secretario general del PP de Madrid -tras el congreso del 20 y 21 de mayo- destaca que “el ticket electoral Ayuso-Almeida no está en cuestión. Es un ticket ganador”.