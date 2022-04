Luis del Pino desmonta la hipocresía del Gobierno PSOE-Podemos: No pueden ni salir a la calle

Señalar las contradicciones -y la hipocresía-.

Luis del Pino, director de ‘Sin Complejos’ en esRadio, conversa en ‘La Segunda Dosis’, de este lunes 25 de abril de 2022, sobre su libro ‘La dictadura infinita’, en el que alerta sobre el peligro que corren las democracias liberales producto del aumento del autoritarismo y del populismo; y hace un análisis sobre la situación en España.

Ante la bicefalia y enfrentamiento en el Gobierno PSOE-Podemos, del Pino destaca que tenemos un Gobierno en el que la mitad ‘posturea’ con que está roto y desnuda las actitudes del Presidente y de sus socios.

“ Me resulta patético ver a los señores de Podemos enarbolando banderas del Sahara en el parlamento, cuando el Gobierno del que forman parte acaba de traicionar al Sahara. Eso se llama hipocresía, eso se llama ‘posturear’ . Lo ha hecho Podemos con este tema, lo ha hecho también con la reforma laboral, con el escándalo del sistema ‘Pegasus’ y el envío de armas a Ucrania”.

El periodista señala el tremendo caradurismo de los miembros de la formación morada: “si estás en el Gobierno y no estás de acuerdo con lo que hace, lo lógico es irse. Pero siguen atornillados al cargo y cobrando un sueldazo, son todos farsantes”.

Pero las incongruencias vienen por parte de Pedro Sánchez. Destaca que se va a estrechar la mano a Zelinksi pero pacta y forma Gobierno con quienes se muestran a favor de Putin.

Y atiza al Presidente: “ Qué haces en Kiev cuando partes de tu Gobierno, a los que no echas , está abiertamente trabajando a favor de Putin ”.

Del Pino incide que el Gobierno ha perdido toda credibilidad porque falta a su palabra, no cumple lo que promete y se desdice constantemente.

Destaca que «Pedro Sanchez ha perdido el respeto de los españoles hace muchísimo tiempo y ahora está empezando a perder el voto tradicional del PSOE a base de mentir, negar los problemas que tiene la gente y de criminalizar a todo el que se queja».

“Estamos ante un Gobierno que es incapaz de salir a la calle. Pedro Sánchez y sus ministros no pueden andar por la calle porque la gente los increpa. No puedes faltar el respeto continuamente a las personas y luego pedirles respeto. No puedes engañarles continuamente”.