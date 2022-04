Alfredo Perdiguero: «Es lamentable que incluyan en la Comisión de Secretos a los que quieren romper España»

El subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero habla con Hugo Pereira en ‘La Segunda Dosis’ de este martes, 26 de abril de 2022, sobre el ‘caso Pegasus’.

Señala que es sospechoso que se sabía desde hace año y medio sobre las investigaciones y es ahora que destapan el asunto, lo que lleva a preguntarse, «¿qué interés hay ahora para darlo a conocer y por qué no hace cuatro meses o hace año y medio, que fue cuando se enteraron del tema?».

Otro punto que destaca es que no haya ninguna denuncia penal. “A mí eso me da grima”, afirma sobre lo extraño del caso. Para estas cosas debe haber un juez del Supremo que autorizase estas supuestas grabaciones. Si no la hay, “debe existir una denuncia penal, que haya un juez que lleve el caso y si hay alguna responsabilidad, que paguen”.

Perdiguero resalta la lamentable actitud del Gobierno de Sánchez, que ha ido a Barcelona a arrodillarse frente a sus socios independentistas, por la presunta investigación que realizaron.

Explica que al final lo que han logrado es meter en la Comisión de Secretos de Estado a estos grupos que lo que buscan es dividir y romper a España. “Algo que me parece lamentable”. Y considera que poner al Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, a investigar el caso de oficio es un absurdo debido a que no tiene nada que ver ni en la investigación ni con sus funciones, es una medida para que no llegue a la Fiscalía.

Señala que debería haber una investigación policial, judicial o política. Y concluye que la ministra de Defensa, Margarita Robles, puede ser la que termine pagando los platos rotos.

Escándalo en la Policía Nacional

Sobre el escándalo que salpica al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, por la imputación por prevaricación administrativa Perdiguero es contundente: “es uno de los peores delitos que nos pueden imputar a un funcionario público”.

Y sobre la nula repercusión mediática del caso, atiza que “es vergonzoso y lamentable que el periodismo aborregado no se haya hecho eco de esta imputación. Que el máximo responsable de la policía esté investigado por un juzgado por incumplir la normativa vigente y hacer una institución a su antojo y que ningún medio haya publicado la noticia, me parece lamentable”.

Concluye que el gran problema es que el director de la Policía Nacional sea un cargo político y no institucional, debería ser un policía. “Daría igual quién mandase, haríamos las cosas de forma profesional”.