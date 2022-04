‘El Pollo’ Carvajal pone a temblar a un candidato a la presidencia de Colombia por sus vínculos con la dictadura de Maduro

Los tentáculos del chavismo se extienden por toda la región.

El exlider de la inteligencia venezolana, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, que sigue en prisión provisional en España, está dispuesto a hablar sobre los nexos entre el régimen chavista y el senador y candidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, comenta el periodista de NTN24, Brayan Arturo Alba en ‘La Segunda Dosis’ de este martes, 26 de abril de 2022.

Alba detalla que ‘El Pollo’ buscaría tener una reunión con el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, para hablar sobre el tema. En esta reunión, el exmilitar pediría obtener garantías antes de dar a conocer los datos.

El periodista resalta que ya “es normal en estos gobiernos de extrema izquierda se beneficien del dinero que proviene de ‘manos sucias’”, debido a la gran cantidad de escándalos que se han destapado.

Ante esta posible implicación, el senador Petro ha asegurado que no tiene nada que ver y que no ha recibido financiación del régimen chavista. Su representante legal, Cristina Lombana, ha afirmado que el general (r) venezolano no tiene información que comprometa a su representado.

Sin embargo, la abogada de Carvajal, María Dolores de Arguelles, ha señalado que la defensa de Petro miente y que su cliente sí tiene información y sí quiere declarar. La abogada explica que la limitante que ha impedido que se produzca la divulgación de esta información, es el proceso de extradición hacia los Estados Unidos que tiene abierto el otrora jefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen venezolano.

“Él tiene información importante sobre Gustavo Petro y Piedad Córdoba, por ello pide reunirse con el embajador de Colombia en España y delegados de su caso en Estados Unidos, para que una vez lleguen a un acuerdo, él revele lo que sabe”, asegura de Arguelles, al medio colombiano RCN.

De confirmarse, sería un gran revés para Petro que se encuentra en plena campaña electoral y las encuestas lo colocan al frente de la intención de voto.