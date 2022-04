Con Sánchez, cada vez peor: el paro aumenta en 70.000 personas el primer trimestre de 2022

Pedro Sánchez, tiene un nuevo mote, ‘el destruye empleos’.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados este 28 de abril de 2022, por el Instituto Nacional de Estadística (ENA), retratan la ineficacia del Gobierno para llevar la economía de buena manera.

Y es que la destrucción de empleo es alarmante: al 31 de marzo de 2022, el paro totalizó 3.174.700 personas, una subida de 70.900 desempleados en los tres primeros meses de este año. La cifra representa un aumento de casi un 2,3% respecto al trimestre anterior.

Por su parte, el número de ocupados se ubicó en 20.084.700, una caída de 100.200 puestos de trabajo, respecto a los tres meses anteriores.

Un dato demoledor que refleja la terrible situación que atraviesan las familias españolas es que los hogares en los que todos sus miembros se encuentran inscritos en el paro aumentaron en 29.000 durante el primer trimestre del año, una subida del 2,8% respecto al trimestre previo. La cifra asciende hasta un total de 1.052.900 de hogares.

El empleo sigue siendo un asunto pendiente para Sánchez y que preocupa hasta Bruselas: somos, junto a Grecia, el país que encabeza en desempleo en comparación con el resto de países de la Unión Europea (UE). En cuanto a desempleo juvenil, somos los primeros en la región.

Pero es que las malas prácticas del Gobierno PSOE-Podemos nos hace una referencia para mal a nivel mundial. Somos, de los países desarrollados, el que más ha caído desde el inicio de la pandemia. Somos además, la nación que menos crece de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Lo grave del asunto no es que estemos mal, sino que no se tomen las medidas necesarias para enderezar el rumbo: disminuir el gasto público, deflactar las tarifas y bajar impuestos. Sánchez y sus socios están en completa negación. Por el contrario, lo que hacen es incrementar la deuda del conjunto de las administraciones públicas, aumentar el tamaño del Estado. El asunto es que este gasto desbordado no se traduce en más médicos y policías, sino en ministerios que son auténticos chiringuitos para sus amigos, en asesores y funcionarios puestos a dedo.

Al final, como siempre, son los españoles quienes pagan por el mal manejo de la economía. Lo vemos cuando llega la factura de la luz o cuando hacemos la compra. Las familias españolas están cada vez más golpeadas y con menos poder adquisitivo.

