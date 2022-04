¿Dónde se instalará el Rey Emérito en su regreso a España? Galiacho desvela el plan de Juan Carlos I

El director de elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, explica en ‘La Segunda Dosis’ la situación del Rey Emérito, Juan Carlos I, su posible vuelta a España y reflexiona sobre las medidas de fiscalización del patrimonio de la familia real por parte del Gobierno.

En cuanto a la situación del antiguo monarca y su posible vuelta al país, Galiacho detalla que Don Juan Carlos tiene primero que resolver el tema legal con Corina Larsen y de sus negocios paralelos en el Reino Unido, antes de poder venir tranquilamente.

Un tema que ha cobrado relevancia ante la posible vuelta de Rey Emérito, es dónde se quedaría. La prohibición impuesta por Pedro Sánchez, de no poder entrar en bienes de patrimonio nacional, como es el Palacio de la Zarzuela, ha hecho que se especule sobre este punto ya que no podrá hacer uso de su antigua residencia.

“Uno de los sitios donde puede venir a quedarse aquí en Madrid, es en la nueva casa de la infanta Elena”. Pero estima que cualquier visita será de forma temporal, “no creo que cambie su residencia fiscal de Abu Dabi, porque está muy protegido”.

También considera que el tema de dónde se quedaría no ha sido decisivo para no volver todavía al país. “No creo que no haya venido por eso, Juan Carlos I ya lo tiene claro que puede no puede estar en patrimonios nacional, incluso en ese rumor de que podría ir al Pardo. Creo que la verdadera razón es porque no tiene allanado el camino a nivel jurídico en el Reino Unido”.

Sobre la medida de fiscalización de los bienes de la familia real, Galiacho considera que aporta transparencia. “Es importante que estemos regulando nuestra monarquía, desde el punto de vista de los regalos, de las donaciones y de saber lo que tienen, no es nada malo y es algo que otras monarquías también han hecho”.

Explica que “quizá los negocios del Rey Emérito, han trastocado un poco el concepto que tenemos de monarquía en España”. Recuerda que durante los gobiernos anteriores “se le permitió todo, nunca se fiscalizó y miraron para otro lado, teniendo mayoría en el Congreso”.

Detalla que la familia real española no tiene nada que ver con otras de la región como la inglesa, que son una marca. “El Palacio de Buckingham es una firma comercial”. Por eso, considera positivo que se publiquen las cuentas y destaca la colaboración del Rey Felipe VI, en este proceso.

Hay un hecho que le llama la atención al compararla con otras casas reales. Respecto “a otras monarquías, son los únicos que no tienen inmuebles. Me parece muy curioso y significativo porque otras familias reales sí que tienen”.