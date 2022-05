La Justicia certifica que Ana Pastor miente pero lo más grave le llega tras la condena

Este miércoles 27 de abril Ana Pastor recibía un varapalo judicial. El empresario e nfluencer político, Alvise Pérez, ha ganado la demandaq ue interpuso contra la verificadora Newtral, Newtrola como se le conoce en el mundillo, y su directora, Pastor.

Como ya explicó el propio Alvise a EDATV, siempre se ha mostrado esperanzado con el devenir de la vista de cara a obtener un «resultado favorable» a tenor de lo expuesto por ambas partes en el Juzgado. Tal y como matizó durante una entrevista con este medio, «la propia fiscalía se ha adherido a la desestimación completa de la demanda», recoge el citado portal.

El juez ha considerado insólita la demanda que pretendía asfixiar económicamente a Alvise para detener la tarea de interés público que realiza. Durante el juicio se ha certificado que todo lo afirmado por Alvise Pérez era «veraz y documentado», sin entrar en cómo consiguió Alvise dicha información confidencial.

Ana Pastor, además, ha sido condenada a pagar las costas del proceso por su mala fe procesal.

Alvise ya adelantó que Pastor, a raíz de este proceso, había perdido «la poca credibilidad que tenía» ya que también se negó a presentar los contratos de 22 empresas que pagan directamente a Newtral. «Ella se desentiende diciendo que no sabe qué acuerdos puede tener Newtral, ya que es solamente la administradora única. Hombre, Newtral S.L. es igual a Ana Pastor. Y que ella se desligue tan de mala fe de las prácticas de su empresa como una forma de intentar evitar ser condenada me sorprende muchísimo», apostilló.

Tal y como explica EDATV, Alvise Pérez es blanco frecuente de campañas de acoso y criminalización por parte de los medios de izquierdas y separatistas. Alvise, incluso, expresó en redes sociales su extrañeza de que Ana Pastor, quien hace de la verificación de la verdad el objeto de su negocio, aplique el oscurecimiento informativo a su encuentro en sede judicial.

Pero, como recoge el citado portal, No todo son malas noticias para Ana Pastor. Tras el varapalo judicial en su juicio contra Alvise Pérez, al considerarse totalmente infundadas las acusaciones que había dirigido contra el activista, la directora de Newtral se encuentra ante una oportunidad sin igual para ahorrarse los 6.000 euros de costas procesales que el magistrado le condenó a pagar a Alvise. Lo único que debe hacer es atender al ofrecimiento que éste le ha lanzado a través de su canal de Telegram: Le perdonará la totalidad de la indemnización a cambio de que debata con él en directo en laSexta.

Así lo recoge en su mensaje, tan directo como contundente:

«Me financio 100% de los españoles libres, y no me interesa el dinero sucio de esta gente. Por lo tanto: Ofrezco públicamente perdonar los más de 6.000 euros a los que Ana Pastor ha sido condenada a pagarme a cambio de un DEBATE en DIRECTO entre ambos en su programa EL OBJETIVO. Si tan clara es la verdad, no habra problema en exponerla en igualdad de condiciones, ¿no, Ana? Así ella se los ahorra, y nosotros llegamos a un público secuestrado por la mafia mediática que ellos lideran«.