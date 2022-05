4M ¡Aniversario de Ayuso! Hugo Pereira aplaude los éxitos del azote de Pedro Sánchez

“Hace un año, la libertad ganaba al comunismo”.

Este miércoles, 4 de mayo de 2022, se cumple un año del aplastante triunfo que obtuvo Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas, y Hugo Pereira hace un repaso en su videoblog de lo más destacable en los 365 días de gestión de la presidenta, que “ha llevado a Madrid a ser la comunidad líder en datos económicos. Es la que más crece, un 6,5%, la que atrae a más inversión extranjera, un 65%, la que recauda más aún bajando impuestos”.

Hace un año, Ayuso rozó la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid y logró más escaños que toda la izquierda junta. Y con ello, se marcó un gran logro: “echar a Pablo Iglesias del Gobierno y de la política”. Todo a pesar de las estratagemas de los socialcomunistas, que destaparon unas supuestas cartas con balas que recibieron durante la campaña electoral, enviadas al ex vicepresidente segundo y candidato a la presidencia, así como al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La presidenta, que se ha convertido en un verdadero azote para el Gobierno de Pedro Sánchez, ha afirmado que “el 4M ha sido un revulsivo que ha hecho colapsar al sanchismo”. Y con razón, porque Ayuso se ha convertido en un escudo ante el avance de los que quieren romper a España.

Y lo hace con una gestión que cumple lo que promete: con una gran gestión de la emergencia sanitaria y con medidas para recuperar la golpeada economía.

En el primer año gobernando en solitario, la presidenta de Madrid ha podido avanzar en sus líneas políticas, económicas y educativas. Ha sacado adelante los presupuestos y ha logrado aprobar ocho leyes, una marcada diferencia cuando en los dos años previos de cogobierno solo pudo sacar adelante una ley. Entre las medidas destacan las referentes a la fiscalidad, a la educación y las ayudas a la natalidad.

Pero Ayuso no solo tuvo que superar los embistes desde la izquierda. La guerra intestina iniciada por Pablo Casado también ha sido un obstáculo que ha tenido que superar. “Lo que me quita el sueño y lo que me da la vida es la Comunidad de Madrid. La Comunidad está por encima del PP”, ha afirmado.

Caso Pegasus

Sobre el escándalo de espionaje realizado a través del software Pegasus, Ayuso explica que no le sorprendería que sacaran informaciones privadas suyas.