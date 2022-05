El Gobierno se rompe: Pedro Sánchez denigra al CNI y Podemos pide expulsar a Margarita Robles

Demencial.

Así es como describe Hugo Pereira, en su videoblog de este jueves 5 de mayo de 2022, la guerra a tres partes dentro del Gobierno de Pedro Sánchez que tiene como protagonistas a Podemos, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Destaca que el caos surge por los engaños de la Administración desde “ese fatídico 1 de mayo” cuando convocaron una rueda de prensa “para mentirnos, para decir que no sabían nada hasta ese fin de semana de la infección con Pegasus, cuando existe un informe del Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI y realizado en julio de 2021, donde se pone de manifiesto que estaban ocurriendo una serie de infecciones con el software y que el Ejecutivo tenía que actuar y comprobar si sus terminales estaban infectados o no”.

Además, en la circular alertaba que al menos dos miembros del gabinete, los entonces ministros, Juan Carlos Campo, (Justicia), y Arancha González Laya, (Exteriores), habían sido víctimas de espionaje con el programa. “Luego, en diciembre, el CNI recordó que se tenían que hacer investigaciones más a profundidad sobre las posibilidades de más infecciones”.

“Es que nadie se puede creer que el móvil del presidente no haya sido vigilado. No estamos hablando del teléfono del que vende verdura a la vuelta de la esquina, estamos hablando del móvil del Presidente de Gobierno. No hay en España un terminal tan vigilado como el de Pedro Sánchez. Es una trola que no se la cree nadie”.