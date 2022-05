Hugo Pereira destroza a Gabriel Rufián: Revela secretos oficiales y la Fiscalía de Sánchez no actúa

“Un segundo. Eso es lo que tardó Gabriel Rufián en contar los secretos del Estado”.

Hugo Pereira en su videoblog de este viernes, 6 de mayo de 2022, reflexiona sobre las declaraciones del independentista catalán, en las que podría haber cometido delito de revelación de secretos de Estado, como han señalado desde Ciudadanos y VOX. De ser juzgado y encontrado culpable de haber revelado información de la Comisión de Secretos Oficiales, se enfrentaría a una pena de hasta cuatro años de cárcel, y la inhabilitación para ejercer su escaño.

“El independentista, que no podemos echar ni con aguarrás porque sabe que vive mejor aquí que en la Cataluña que los separatistas han transformado en Mordor, se puede enfrentar a un juicio por violar el Código Penal en su artículo 598 o incluso, el 417, que es más laxo”.

Estaba muy claro que esto iba a pasar más temprano que tarde, al darle cabida en esta Comisión, “a los que quieren romper a España y se pasan la seguridad nacional por los ‘collons’”.

Hay que resaltar que el reglamento interno de esta comisión, cuyo nombre oficial es ‘Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados’, establece la prohibición de cámaras, el veto a periodistas y que los miembros que participan en ella tienen la obligación de no revelar lo discutido puertas adentro.

Y sin embargo, Rufián contó en la televisión pública catalana lo que se habló en el interior de la comisión, minutos después de que terminase la reunión en la que se discutía el caso ‘Pegasus’. «Me gustaría poder decir: ‘Se han dicho un montón de cosas, pero no puedo decir nada’. No, no. Se ha dicho exactamente lo mismo que ya se había filtrado a los medios de comunicación estos días. Reconocen el espionaje… Es lo que se ha publicado, por eso lo digo… Sostienen que es mucha menos gente [espiada]».

Por si fuera poco, el portavoz de Esquerra dijo además que «apuntan a dos vías: a una nación extranjera o a organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales». Aunque tras el escándalo, ha asegurado que esto último es “su interpretación» de lo discutido.

Sobre la Comisión de Secretos Oficiales: 1) No hay secretos. Ni oficiales ni extraoficiales 2) No se ha dicho nada que el CNI no haya flitrado ya 3) Solo hay 2 vías. O ha sido otro país o ha sido otro organismo estatal Y la 3 es una interpretación. Repito, una INTERPRETACIÓN. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 5, 2022

Pereira retrata a la Fiscalía de Sánchez y le exige que investigue de inmediato ante lo delicado de la situación. “Para actuar contra todos los de derecha, vais como un tiro pero cuando se trata de la izquierda, nada. Es una vergüenza cómo se han pervertido las instituciones y según quien cometa los delitos, actúan o no. Si fuera Ivan Espinoza de los Monteros, ya habría un expediente abierto y todos los medios hablando, pero como Gabriel Rufián es de izquierda y es independentista, puede hacer lo que quiera. Ser de izquierda y sobre todo independentista, es una carta blanca para hacer lo que quieren”.

Cabe señalar que el Código Penal en su artículo 598, que forma parte del capítulo ‘Del descubrimiento y revelación de secretos’ establece penas a personas que «sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar».