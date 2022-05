Mazazo a Yolanda Díaz: Podemos queda fuera de la coalición de la izquierda en Andalucía

Ridículo monumental.

La Junta Electoral de Andalucía ha negado este lunes, 9 de mayo de 2022, el recurso de ‘subsanación’ para incluir a Podemos y Alianza Verde como parte de la coalición de izquierdas Por Andalucía, de cara a las elecciones regionales de este 19 de junio de 2022.

Un verdadero mazazo que reafirma la pifia de los de Yolanda Díaz, que han quedado fuera de la contienda electoral antes de empezar –y no solo por el pronóstico de la barrida de Juanma Moreno en los comicios– sino por un error que parece chiste: no enviaron a tiempo su inscripción.

El recurso fue interpuesto por el representante general de la coalición Por Andalucía, Francisco Javier Camacho (IU), como reclamo a la resolución del ente regulador que había descartado incluir a Podemos “al haberse presentado la solicitud una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 44.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”.

Cabe acotar que esta resolución de la Junta Electoral es susceptible de ser recurrida hasta las 23.59 horas de este martes, 10 de mayo ante la Junta Electoral Central (JEC). Aunque lo más probable es que no se apele -no porque se les vuelva a olvidar el plazo- sino porque entienden que lo del “error material” es un alegato indefendible que no prosperaría.

De esta forma, la coalición de izquierdas -registrada a minutos del cierre del plazo legal- solo estará conformada por Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Sin embargo, lo más probable es que la ‘subsanación’ se produzca de otra manera: con miembros de Podemos integrando igualmente la lista de candidatos aunque sin ningún indicio de la formación morada en los carteles y con cargos de menor peso al que seguramente aspiraban en un principio.

Alfonso Rojo, en ‘El Repaso’ de este lunes, 9 de mayo de 2022, reflexiona sobre la conmemoración del ‘Día Internacional del burro’, a tenor de la última gran pifia de Podemos y de la gran cantidad de votantes que todavía creen en los cuentos del PSOE y de la izquierda.

“Son ya y de largo, los antaño súbditos de Pablo Iglesias y ahora de Yolanda Díaz, el partido con más cargos en activo emplumados por la Justicia. Tienen los morados entre sus dirigentes a condenados por lo penal, por lo civil y por lo social. Y a eso se suma que son una panda de ineptos, detalle en el que han tardado en reparar los medios de comunicación, pero que ya no cuela”.

Este y otros temas de actualidad son tratados en ‘La Segunda Dosis’ de hoy, junto al abogado Javier García Isac; el director de elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, y el director de ‘Los Intocables’ de Distrito TV, Javier Algarra.