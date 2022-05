Sánchez entrega la cabeza de la directora del CNI a los independentistas para recomponer el Gobierno Frankenstein

Estaba por caer.

Paz Esteban López ha sido la cabeza de turco del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar superar el impasse con sus socios independentistas a raíz de la crisis iniciada por el destape del ‘Caso Pegasus’.

La ahora exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue oficialmente destituida este martes, 10 de mayo de 2022, como ofrenda de paz a los secesionistas que no se han conformado con el ingreso en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados.

Y la verdad, no sorprende. No sorprende, primero, porque el relato oficial impulsado por el Ejecutivo fue hacer ver como responsable de todo al organismo de inteligencia. Tanto del espionaje a los independentistas como de la brecha de seguridad -que dieron a conocer como una estratagema que no coló entre sus amigos separatistas-.

No sorprende, en segundo lugar, porque está claro que Sánchez está dispuesto a sacrificar lo que sea para permanecer en La Moncloa. Desde pactar con los que quieren romper a España, indultarlos por ‘interés’ y hasta entregar a un organismo que vela por la seguridad e integridad del territorio español, como lo es el CNI.

Que existe un juez a disposición 24/7 para emitir órdenes para avalar escuchas e intervenciones por parte del CNI a las posibles amenazas de seguridad -como deben ser considerados unos golpistas-, lo que descarta la ilegalidad del acto. Que el ente responsable de la integridad de los dispositivos del Ejecutivo es el Ministerio de la Presidencia, lo que deja en evidencia a Félix Bolaños. Que el CNI alertó sobre el espionaje en reiteradas ocasiones y no se le hizo caso, lo que deja claro la incompetencia. Nada de esto importa. Una cabeza tenía que rodar y como suele pasar con este Gobierno, no fue la de los verdaderos responsables.

Lo cierto es que el ‘Caso Pegasus’ es probablemente el escándalo que más ha desestabilizado a la Legislatura de Pedro Sánchez. Y es que, desde que el pasado 18 de abril se hizo público que más de 60 independentistas catalanes habían sido presuntamente espiados a través de sus móviles con el software de origen israelí, se ha desatado un verdadero caos. Sin explicaciones claras, las denuncias y reclamos de los separatistas fueron cobrando cada vez más fuerza y tres frentes se abrieron, señalándose y repartiéndose culpas: el de Margarita Robles, el de Félix Bolaños y el de Podemos, en representación ‘oficial’ de los independentistas.

“La esperanza del socialista Sánchez es que el presidente de la Generalidad y sus colegas independentistas se conformen con el ‘cadáver’ de Esteban, una profesional con 40 años de impecable servicio al Estado español, y que eso le permita recomponer el Gobierno Frankenstein y prolongar su estancia en La Moncloa hasta finales de 2023”, es la reflexión de Alfonso Rojo en ‘El Repaso’ de este martes, 10 de mayo de 2022, sobre la destitución de la ahora exdirectora del órgano de inteligencia.

Este y otros temas de interés serán tratados en ‘La Segunda Dosis’ junto a la vicesecretaria de Comunicación del PP en la Comunidad de Madrid, Almudena Negro, y los periodistas Xavier Horcajo y Paula Baena.