¿Entregará Pedro Sánchez la cabeza de Margarita Robles? Xavier Horcajo predice la nueva treta del Gobierno

Que Pedro Sánchez haya entregado a la directora del CNI como ofrenda de paz a sus socios independentistas no le toma por sorpresa al periodista Xavier Horcajo.

“Todos sabíamos lo que iba a pasar”, asegura en ‘La Segunda Dosis’, el programa dirigido por Alfonso Rojo.

“El guión exige primero el cese, y luego cubrirla de porquería. Primero el cese porque si se le llena de porquería antes, a lo mejor hace algo que los perjudica más. Luego del corte de cabeza, aparecerán esos papeles donde se dice que el CNI espió por su cuenta, no por orden del Gobierno”.

Horcajo estima que la destitución de Paz Esteban López no será el único regalo que le hará Sánchez a los secesionistas. “Aprobó la desclasificación de las investigaciones a los 18 independentistas catalanes con la intención de lavar su imagen. Para decirle a Pere Aragonés ‘yo no autoricé ese espionaje, yo no sabía nada de eso’”.

“En el CNI están incómodos con que le echen el mochuelo, con que los echen al pie de los caballos. Y lo estarán aun más porque echaron a su jefa por cumplir las órdenes de un Gobierno que no apecha ante sus socios y no reconoce haber ordenado esos espionajes (…) que se hicieron con mandato judicial”.

Luego vendrá el tercer presente: entregar el sumario del ‘Caso Tsunami Democràtic’, cerrado. El periodista recuerda que esta causa se abrió debido a la ola de actos vandálicos disfrazados de protestas, que se iniciaron cuando iba a aparecer la sentencia del juicio a los culpables del ‘Procés’.

No es poca cosa, ya que como señala Horcajo, se organizaron “unos líos muy violentos. En la causa judicial se le iba a dar un tono de actos vandálicos por los serios disturbios causados, que vulneraron la libertad de los ciudadanos: rodear el aeropuerto o el cierre de la frontera con Francia, mientras exigían la liberación de los golpistas”.

En caso de que los independentistas no se conformen con estas tres ofrendas, Horcajo alerta que lo siguiente que entregará será la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Algo que ya han pedido desde diferentes sectores. Sin embargo, comenta que han preferido sacrificar una «pequeña cabeza” por cuestión de agenda.

Explica que la salida o la dimisión de Robles “no conviene en este momento por la reunión de la OTAN. Ella es quien ha llevado las relaciones, a quien conocen. Hasta ese encuentro, intentarán salvar su figura política”.

En cuanto a los reclamos de que la ministra dimita por dignidad o coherencia -hay que recordar la defensa que hizo de Esteban la semana pasada-, “en el duro corazón de un político, eso son minucias. Hay que recordar que están ahí bien por un interés a veces dogmático-monetario y a veces por un tema puramente dogmático, y no se cuál es peor. Ella no está pensando en jubilarse ni en dimitir”.

Sin embargo, sostiene que la salida de Robles sigue entre las barajas. “Sánchez es un tipo al que no le importa empujar por el despeñadero al que sea, lo hizo con alguien como José Luis Ábalos, que a pesar de haber hecho de palafrenero, si le acomoda, se deshace”.