Hugo Pereira: “Nadia Calviño se disfraza de Irene Montero y le copia sus ‘gilipolleces’”

Les encanta hacer el ridículo.

“¿Recuerdan a los payasos de la tele? Pues tenemos a sus sucesores: se llaman los payasos de Pedro Sánchez, aunque estos dan menos gracia y además, están forrados gracias a los impuestos que pagamos religiosamente, todos los españoles que le terminamos pagando todas las mamandurrias a estos ‘chupópteros’”.

Así reflexiona Hugo Pereira en su videoblog de este miércoles, 11 de mayo de 2022, sobre la última ‘ocurrencia’ en la que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, rechazó este martes fotografiarse con los organizadores del encuentro sobre liderazgo empresarial y directivo, Madrid Leaders Forum, por ser la única mujer en el grupo.

“Y no lo digo por insultar, una persona que hace el ridículo y hace gilipolleces constantes, entiendo que son payasos. Ese es su trabajo, hacer reír a la gente”.

Pereira considera que si Calviño se dedicara a hacer su trabajo, los españoles estaríamos mucho mejor. Recordemos que la inflación subyacente, la que elimina la volatilidad de los alimentos y la energía, es decir la que mide la carestía de la vida, es del 4,4%. La inflación genérica estaba en el 9,8% y bajó al 8,3% por decreto, porque el Gobierno intervino la economía.

“Lejos de tomar medidas sensatas que nos saquen de la pobreza, se dedican a hacer sketch de humor, se dedican a hacer payasadas (…) Calviño viene diciendo desde septiembre que la inflación es transitoria pero bien que llevamos meses con ella. Que nos dejen de engañar ya, porque esto golpea el bolsillo de los españoles”.

Pereira explica que mientras el Gobierno miente, el país está en bancarrota. El déficit y la deuda pública no dejan de aumentar. “La cesta de la compra se encarece de manera brutal, un 36%. Mientras tanto, los gasolineros, que son en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, se endeudan porque no han recibido la famosa subvención a los carburantes. Todas las subvenciones prometidas por el Gobierno no llegan, como la destinada a los afectados por el volcán en Las Palmas. Lo que si llega es el desempleo, los españoles viven peor”.

“El disfrazarse de Irene Montero, y negarse a tomarse una foto con los empresarios demuestra la poca seriedad y las ganas de hacer el tonto de este Gobierno. Estamos hablando de la ministra de Economía. Si en vez de hacer estas gilipolleces se dedicaran a hacer su trabajo, ganaríamos más”.