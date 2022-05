Alfonso Rojo: “Sánchez (PSOE), jefe del partido mas corrupto de Europa, llama mangante a Rajoy (PP)”

No sé si les he contado que, en 2017, el Tribunal Supremo me condenó a pagar una multa de 6.000 euros por haber llamado ‘mangante’ y ‘gilipollas’ a Pablo Iglesias, durante un debate de televisión.

En la sentencia, los jueces puntualizaban que «el uso de esos términos es innecesario para la crítica política» y que «no está justificado por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, ni en el caso de que el destinatario ostente un cargo público y los insultos se realicen con ocasión de polémicas de carácter político”.

Vaya por delante que me reafirmo en que Pablo Iglesias es un gilipollas de tomo y lomo y también en que ha cobrado reiteradamente de algunas de las dictaduras más infames de la Tierra.

Vamos ahora con lo de ‘mangante’, término que ayer utilizó desde la tribuna del Congreso de los Diputados el socialista Pedro Sánchez para referirse al PP en su conjunto y de forma destacada a Mariano Rajoy y a quienes fueron sus ministros.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ‘mangar’ es sinónimo de hurtar o robar y a esa acepción se agarraron los magistrados que me sancionaron, por usarla en referencia a Iglesias, en una época en que políticos, empresarios, juristas y sobre todo periodistas, daban lametones a los zarrapastrosos de Podemos.

Me ha llamado la atención el que ni Rajoy ni los aludidos hayan dicho ni pío, aunque son gente que nunca tuvo pasión por la lucha.

Quizá hayan pensado que mejor no meterse en jaleos y que ese Supremo, que me multó por calificar de ‘mangante’ al Coletas, ahora diría que Sánchez se limitó a ejercer la libertad de expresión.

No hace nada que esos mismos jueces consideraron que era una nimiedad sin importancia que la ministra podemita Ione Belarra los calificara de ‘prevaricadores’.

Centrándonos en el caradura de Sánchez, socio de los proetarras vascos y amigo de los golpistas catalanes, quizá haya que recordar que es el jefe del PSOE, la formación más corrupta de Europa.

Si el PP tuviera bemoles, a estas horas estaría recordando cosas como que el PSOE fue condenado por financiación ilegal con Filesa; que el presidente socialista de Navarra acabó en la cárcel; que Roldán fue el director-ladrón de la Guardia Civil; que un gobernador del Banco de España de filiación socialista entró en la trena; que trincaban hasta con el papel del BOE… y que se consagraron como ‘maquina de atracar’ con los 650.000 millones sisados en los EREs de Andalucía.

Justo estos días, 10 años después del gran latrocinio, anda el Tribunal Supremo dando lo últimos toques al caso y decidiendo cuánto tiempo van a prisión o quedan inhabilitados Chavez, Griñán, Magdalena Alvarez y otros socialistas de postín.

No les voy hablar del ex ministro Ábalos, el novio de Delcy, ni de los negocios chavistas del inefable Zapatero o del comisionista Pepiño Blanco.

Sólo añadir que el felón Sánchez tuvo también la desvergüenza de afirmar que “hoy la Constitución se cumple en todo el territorio de España”.

¿Le ha preguntado el líder del PSOE por eso al golpista Oriol Junqueras o al etarra Arnaldo Otegi?

¿O a los chavales que querrían estudiar algo en español en Cataluña?

Me parece que no.