El exespía del CNI Jaime Rocha desmonta las mentiras de Sánchez: Las investigaciones las ordena el Gobierno

“Me parece una barbaridad. Es algo fuera de lugar, el cesar a una persona por cumplir con su deber. Ser durante 40 años, una funcionaria ejemplar. Me parece una injusticia tremenda lo que se ha hecho”.

Así pondera el antiguo espía y agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jaime Rocha, la destitución de Paz Esteban López al frente del organismo, en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige Alfonso Rojo.

Considera que a pesar de que han intentado presentar la destitución como una “sustitución”, resalta que “ella no ha dimitido. La han cesado aunque lo hayan disfrazado de una sustitución de una funcionaria por otra. No tenía motivos para dimitir y no lo ha hecho”.

En cuanto al caso de espionaje a los independentistas catalanes explica que el Ejecutivo sabía sobre las investigaciones. Es obvio porque “los objetivos informativos del CNI los marca el Gobierno. Es quien le dice lo que tiene que investigar”.

Si bien el organismo de inteligencia puede sugerirle un tema o una situación a investigar, como puede ser la presencia de agentes externos en el territorio, “es el Gobierno el que autoriza a que se realice la investigación pertinente”.

Además, detalla que toda la información recabada en el proceso de investigación y análisis, termina únicamente en manos del Ejecutivo, no hay ningún intermediario. “Todo lo que pasa en el CNI lo conoce el Gobierno”.

“Este show es un esperpento. Algo que no se produce en un país serio. Espero que el prestigio del CNI no se vaya a ver mermado por este asunto”.

Y deshecha cualquier dejo de duda sobre la preparación y la capacidad de la agencia de inteligencia. “El nivel de selección que se exige para entrar en servicio es muy alto. Hay tres mil y tantos agentes con un alto grado de profesionalidad y de discreción”.

Dentro del CNI

Sobre los ánimos y el sentir de quienes componen el ente de inteligencia, Rocha destaca que “después de estar trabajando y arriesgando la vida, estás en estas condiciones y recibes maltrato, pues claro que te afecta la moral”.

Es una situación complicada para los agentes que integran el cuerpo, que apoyaban a Esteban López. Recuerda que el pasado día 6 de mayo, en medio de la celebración por los 20 años de la creación del organismo -en 2002 se convierte en el sucesor del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID)-, “Paz Esteban López, recibió una emotiva y duradera ronda de aplausos como respaldo de los integrantes de la agencia hacia ella”.

Y sobre el perfil de la exdirectora señala que “yo la conozco desde que entró, en el año 83. Ha tenido una trayectoria dentro de la casa impecable. Ha sido secretaria general y luego, directora. Personas tan capacitadas como ella, pues pocas. La verdad es que no se entiende. Ha sido la cabeza de turco que había que cortar para darle satisfacción a algunas fuerzas políticas y nada más”.

En cuanto a la nueva directora, Esperanza Casteleiro, no tiene referencias sobre el sentir dentro del CNI. Sin embargo, explica que la conoce bien y destaca que “tiene una larga trayectoria, fue secretaria general y considera que de todas las posibilidades de relevo, la mejor ha sido esta. Porque es una persona de la casa, la conoce muy bien, es muy eficaz en su trabajo. Puestos a relevar a Paz Esteban no había otra persona como ella”.