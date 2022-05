Sergio Sayas: «Estamos viendo los últimos coletazos de un Gobierno que agoniza»

Cerca del final.

El diputado del Congreso, Sergio Sayas, se muestra contundente en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige Alfonso Rojo, y estima que al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, le cada muy poco tiempo en el poder.

“Estamos viendo los últimos coletazos de un Gobierno que claramente agoniza. Estamos viendo la desesperación en todas sus actitudes. La misma actitud del presidente en el Congreso que estaba desencajado, fuera de sí, incapaz de responder a una sola de las preguntas. La actitud chulesca e insultante tanto del señor Bolaños como de la señora Robles, demuestra que estamos ante el final del sanchismo”.

Considera que el final de la era Sánchez es una gran noticia para el país. “Han sido tres años en los que España ha quedado arrasada, sin credibilidad institucional, con un recorte de las libertades y la separación de poderes completamente tocada. Es muy difícil reconstruir todo eso, aunque destruirlo es muy fácil”.

Sin embargo, considera que es necesario que el fin del sanchismo se produzca lo más pronto posible. “Cada día que perdamos es un paso cada vez más difícil, lo mejor es que el Gobierno se vaya cuanto antes”.

Recado a Bolaños

Ante los insultos que le propinó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que le catalogó de “tránsfuga”, señala que “el insulto siempre es el recurso de quien no tiene argumentos, algo que cada vez es más evidente por parte del Gobierno. [En la sesión del Congreso] se dedicaron a insultar no solamente mí, sino a todos los portavoces que me precedieron”.

“No me gustaría tener la actitud de Félix Bolaños, la de estar en un Gobierno a cualquier precio. Sin escrúpulos, sin principios y tragando lo que haga falta”.

El congresista resalta que cuando los miembros del Ejecutivo se dedican a insultar en el Congreso, “no se respetan ni así mismos. Cuando hablan ahí, lo hacen en nombre de todos los españoles. Son el Gobierno de todos los españoles, no solo del PSOE. Nosotros representamos a los ciudadanos, y ellos deben acudir a dar explicaciones sobre sus actuaciones, no a contar milongas, ni a decir mentiras ni a insultar a quienes hemos sido elegidos por los españoles para representarles”.

También señala que le parece gracioso que lo hayan catalogado de tránsfuga, alegando que habían dicho una cosa e hicieron otra, respecto a la reforma laboral. “Estuvimos desde siempre en contra y no votamos por la reforma laboral. Cada minuto que pasa, nos dan la razón. Lo mejor que les hubiese podido pasar a este Gobierno era caer por la reforma laboral, nos hubiesen ahorrado este espectáculo y el bochorno del capítulo del CNI”.

Combatir al nacionalismo

Sayas ha criticado la postura del Gobierno que se encuentra arrodillado ante los que quieren romper a España, lo que deja en evidencia tanto la falta de escrúpulos de Sánchez como que está dispuesto a hacer lo que sea para quedarse en La Moncloa. “Al nacionalismo hay que combatirlo no hay que ceder ante él. Eso lo sabemos muy bien los que lo tenemos muy cerca”.

Resalta que el nacionalismo “es insaciable porque no puede ser de otra manera. Su única forma de existir es el victimismo. Entonces cuando consiguen una cosa, necesitan dar el paso siguiente. Estar constantemente dándole concesiones, dinero… siempre vendrá otra cosa más”.