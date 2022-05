Hugo Pereira destroza a Irene Montero y Pablo Iglesias: ¡Son unos negreros y explota escoltas!

«Los de Podemos son una panda de negreros y explotadores que por las mañanas hablan de ‘autoridades’ y ‘autoridadas’, y por las noches explotan esos que dicen defender, a los obreros, a los trabajadores y a las mujeres”.

Así atiza Hugo Pereira en su videoblog de este viernes, 13 de mayo, a los “marqueses de Galapagar” por su actitud ante sus empleados.

Y es que Elena González, la ex escolta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, detalló cómo la obligaban a realizar funciones que no eran propias de su puesto. “Si ella estaba trabajando, nos íbamos a buscarla y entremedias nos ordenaba tareas como ir a recoger a un amigo, a su madre, a realizar papeles de su padre en el distrito de San Blas”.

González retrata cómo la ministra de Igualdad la explotaba, empleándola como chófer de familia, como recadera, y otras tareas que no se correspondían con su puesto. Así ha quedado señalado en la declaración ante el juez Juan José Escalonilla, que investiga a Podemos por financiación ilegal, que dio a conocer en exclusiva de OKDIARIO, el digital de Eduardo Inda.

En la demanda por despido nulo, presentada por la trabajadora contra Podemos ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid, explica que el “chófer de familiares invitados al domicilio o de transporte de envíos de familiares”, que realizase “tareas de gestión de obras en una de sus propiedades” y que se encargase de las labores de “mantenimiento de vehículos” privados.

La ex escolta había demandado a Pablo Iglesias y a Montero por el trato laboral “discriminatorio” recibido por la ministra de Igualdad durante los dos años que estuvo como empleada de la titular de Igualdad.

La ex escolta afirmó que trabajaba durante toda la semana y que debía estar disponible las 24 horas del día. “Nosotros [los escoltas] no podíamos ni ir al cine, por ejemplo, porque no podíamos apagar el teléfono móvil”.

González acusó a Montero de no respetar ni los derechos básicos ni las condiciones mínimas que “deben regir una relación laboral”. Alega que todos estos encargos, se producían fuera “de la jornada legal, horario y turno asignados” en su contrato.

Denunció cómo además de estos abusos, «por cuestiones personales, se impidió su descanso obligatorio entre jornada y jornada». Señala que por cumplir con los caprichos de la ex portavoz de Podemos en el Congreso, solo podría dormir “cuatro horas” antes de “hacer viajes de larga distancia conduciendo”.