El ataque a periodistas le sale caro a Jorge Javier Vázquez: millonario boicot y plante en público

“Su actitud totalitaria en su programa criticando todo lo que no sea «de rojos y maricones», prohibiendo que le lleven la contraria, no permitiendo opinar sobre lo que no le conviene o echando del plató a colaboradores por discrepar de su versión de las cosas, le está pasando factura. Aunque él se haga llamar ‘el rey’, su imagen se ha devaluado y ya no cuenta con el favor del público”, así lo recoge Informalia este sábado, en un artículo que detalla cómo es la situación real de la estrella de Telecinco, Jorge Javier Vázquez.

La citada información, de la que nos hacemos eco en Periodista Digital, explica que a esto se suma que ha querido ampliar su control y también ha decidido atacar y criticar a todos aquellos medios y periodistas que opinen o informen contrarios a sus intereses. Eso pasó la semana pasada desde su programa. Ese día disparó contra los colaboradores de El programa de Ana Rosa, de Ya es mediodía, de Ya son las ocho y de Viva la vida. Pero además atacó a Semana por llevar la entrevista de Olga Moreno. Y todo porque no se suman a la corriente de Sálvame de destrozar (algo para lo que no está el periodismo) a todo aquel que no sea amigo de Rocío Carrasco.

Así ha pasado, que este lunes tenía un acto promocional con Pronokal, una empresa de productos dietéticos que le pagan desde hace años para que les haga publicidad, y se ha quedado solo. La empresa dietética había organizado una rueda de prensa y había convocado a los medios para que pudieran entrevistar a Jorge Javier. Ya lo habían hecho en años anteriores y había sido todo un éxito. Sin embargo, esta vez ha sido un rotundo fracaso.

Mientras que las otras veces que lo han hecho con el presentador, así como con otros personajes conocidos que también contratan, acuden infinidad de medios y periodistas, el lunes solo fueron dos agencias y la revista Lecturas (su revista). Nadie más. Un golpe tremendo para su ego, porque eso no ocurre ni en las convocatorias de prensa más modestas.

Según cuenta Informalia, los responsables de Pronokal «se llevaron un gran disgusto. No entendían lo que estaba pasando, ni por qué su gran embajador estaba solo en el photocall, con únicamente la presencia de tres medios de comunicación. Le pagan un auténtico dineral para que actos como este tengan una gran repercusión en los medios de comunicación. Pero esta vez ha sido un fracaso absoluto y para nada han rentabilizado lo que le han pagado».

Según este portal, varios medios decidieron hacer boicot al presentador, y por extensión a la marca, tras su ataque injustificado a periodistas. Pero también son muchos los medios que ya no ven a Jorge Javier un reclamo informativo y menos cuando cinco días antes había concedido una exclusiva en su revista de cabecera. Él mismo había quitado cualquier interés en ese acto para ir a preguntarle, cuando en la calle había una entrevista de él hablando de todo.