Inda da el pésame a la izquierda por su moribunda estrategia para intentar imputar a Almeida

Le ha salido pésimamente mal la estrategia a la izquierda, tanto política como mediática, para intentar enfangar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el caso de las mascarillas.

El juez Adolfo Carretero rechazaba esta semana del 9 al 15 de mayo de 2022 las exigencias de Unidas Podemos y el Grupo Mixto decidiendo no imputar a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, en el caso de las mascarillas.

La principal conclusión que se derivaba de esta decisión judicial es que en el Ayuntamiento de Madrid no había ya imputados.

Justo todo lo contrario que sucede en el Ejecutivo de Pedro Sánchez donde aún se está investigando un monto de 310 millones de euros.

Eduardo Inda, hábil como nadie a la hora de hacer sangre, tuvo una memorable intervención en ‘laSexta Noche’ (laSexta) el 14 de mayo de 2022.

El director de Okdiario fue claro y contundente, a tenor de las últimas informaciones, a la hora de dar el pésame a la izquierda y en preguntar abiertamente dónde estaba el caso:

¿Dónde está el caso? Almeida no está imputado, su primo no está imputado y tampoco nadie del Ayuntamiento. Tengo que daros el pésame a toda la izquierda de este país porque no conseguís que imputen ni al alcalde, ni al primo del alcalde ni a Elena Collado, que es la responsable de estas adjudicaciones. ¿Dónde carajo está el caso?

Esta es una operación para cargarse a Almeida y que no repita como alcalde de Madrid. Almeida de momento es una persona inocente y eso se olvida como demasiada frecuencia. Insisto, yo os doy el pésame a todos vosotros porque esto va a acabar en nada para las personas del entorno del alcalde de Madrid.