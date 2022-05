Alfredo Perdiguero sentencia a Irene Montero y a Pablo Iglesias: «No tienen escapatoria»

El subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, reflexiona en «La Segunda Dosis», el programa que dirige Alfonso Rojo, de este viernes, 14 de mayo de 2022, sobre temas de actualidad como el escándalo que salpica a la ministra de Igualdad, Irene Montero y al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por la explotación a sus trabajadoras, y la reforma a la Ley de Seguridad Nacional impulsada por Pedro Sánchez.

Sobre el escándalo que demuestra -una vez más- cómo los “Marqueses de Galapagar” abusan de sus empleados, Perdiguero es contundente: “es ministra de Igualdad, se presupone que a las mujeres las debería proteger más, pero vemos que es todo lo contrario, a las mujeres las exprime más, pasa por encima de ella, las explota más”.

Y es que no estamos hablando de que lo han dicho a un medio o a través de las redes sociales. “Las dos lo han declarado en sede judicial. Nos hemos enterado todos de la realidad por lo tanto, no tienen escapatoria. Esta gente que es tan social, que se llenan la boca con los derechos de, dos de sus trabajadoras que estaban a cargo de su seguridad, han dicho que hacían de todo además de seguridad: niñera, taxistas…”.

Hay que hacer énfasis en que estamos hablando de la ministra de Igualdad, y a dos escoltas y a una jefa de prensa, todas mujeres, las ha convertido en niñeras, las ha usado para realizar labores que no les correspondían desde su posición de poder. “Me hace mucha gracia que estos comunistas que se llenan la boca con los derechos de obreros, lo que hacen con sus trabajadores es explotarlos, que poca vergüenza”.

Y es que esos que van de obreros, de feministas, lo que hacen es explotar a sus trabajadores, explotar a las mujeres. “Es importante que sus seguidores y votantes vean lo que pasa detrás de cámaras. Que se den cuenta lo que esto implica”.

El subinspector concluye que España debería existir, como en los Estados Unidos, una ley dirigida a los protegidos por la seguridad del Estado, que estipule y normalice las acciones para evitar más casos como este, “para que ellos sepan los derechos y las obligaciones que tienen. Para que no hagan lo que han hecho esta mujer y su pareja. No es normal en democracia que una persona que está destinada a proteger la uses para todo y que como cobra un complemento por proteger a una ministra, tenga que callar y aguantar todo”.

Ley de Seguridad Nacional

Perdiguero considera que la modificación de la Ley de Seguridad Nacional, impulsada por el Gobierno de Sánchez y apoyada por Ciudadanos, PP y VOX, pero no por sus socios independentistas debe ser leída a profundidad para entender los motivos y las consecuencias de los cambios.