Hugo Pereira revienta a ‘El País’ por sus audios del PP: Quieren esconder los ERE del PSOE en Andalucía

Hugo Pereira en su videoblog de este martes, 17 de mayo de 2022, atiza al PSOE y a sus medios afines por esconder los casos de corrupción de los socialistas en Andalucía con cortinas de humo que buscan perjudicar al PP de cara a los comicios regionales.

“El PSOE y sus medios afines están dando lecciones de ética y moral. ¿Cómo puede ser que el partido que ha perpetrado el mayor escándalo de corrupción de España y de toda Europa se ponga a dar lecciones?”

Pero esta estrategia no es nueva. “Se ponen a echar todo tipo de basura contra el Partido Popular y contra VOX” para influir en las elecciones de Andalucía, “como lo hicieron en Castilla y León, como lo hacen en las elecciones nacionales”.

Por eso, ‘El País’ se ha puesto a “publicar una serie de audios de hace 13 años, de una cúpula que ya no existe en el Partido Popular y se han olvidado de los ERE de Andalucía”.

Hacen un auténtico escándalo con esto pero se olvidan de que actualmente hay tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez imputados por irregularidades en la compra de material sanitario. Tampoco hablan de la imputación por prevaricación a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Callan la investigación contra Mónica Oltra por presuntamente esconder casos de abusos sexuales a menores por parte de su marido. También callan los presuntos abusos sexuales a menores tutelados en las Baleares de Armengol. “¿Por qué no hablan de esa corrupción?”

“Estamos en lo de siempre, en la doble vara de medir. La corrupción del Partido Popular se magnifica, se sigue dando la matraca como en el caso de Almeida y de Ayuso, que no hay nada ni un solo imputado; y ahora vamos con los audios de Aguirre. Y aunque ha habido corrupción dentro del PP, esos casos están más que saneados en el PP pero no en el PSOE”.

Es una vergüenza que los medios de la progresía se olviden de un caso cuya sentencia “está a punto de salir”. “Aunque esa es otra, la sentencia está a punto de salir, siempre y cuando el Tribunal Supremo quiera, porque dice que puede condicionar las elecciones en Andalucía. ¿Por qué no trata a todos los políticos por igual? ¿Por qué para el PSOE es condicionar las elecciones y no para el PP? ¿Por qué se les oculta a los ciudadanos por quién están votando? Normalmente el Supremo hace un trabajo excepcional pero en este caso, no entiendo esa resolución. Los ciudadanos tienen derecho a saber por quien están votando”.