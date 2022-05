Las redes asan a críticas a Mónica García por politizar la ‘ola de calor’ en España

Ni en el Renacimiento.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, no solo es médica y política, también es meteoróloga. Y es que, aprovechando el episodio de altas temperaturas que está ocurriendo en el país aprovecha para hacer gala de sus amplios conocimientos en temas climáticos.

“La que se nos viene encima… Necesitamos políticas que mitiguen la crisis climática, adaptar nuestras regiones a sus consecuencias, servicios públicos fuertes para afrontarlas y gobiernos justos para no abandonar a nadie.”

La representante del partido de Íñigo Errejón, sabe más que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que define al fenómeno con una duración estimada de una semana, como un episodio producido por una “masa de aire muy cálido procedente del norte de África”, en conjunción con las altas presiones atmosféricas generadas por el anticiclón que está presente en España desde hace casi dos semanas, y que impide que el aire se refresque.

La que se nos viene encima… Necesitamos políticas que mitiguen la crisis climática, adaptar nuestras regiones a sus consecuencias, servicios públicos fuertes para afrontarlas y gobiernos justos para no abandonar a nadie. pic.twitter.com/2qLulZsPqS — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 16, 2022

Es decir, no es producido por la “crisis climática” y si bien es un fenómeno que no es habitual, debido a que todavía estamos en primavera, no es causado por la acción del hombre.

Pero como cualquier momento es bueno para ideologizar y politizar cualquier cosa, García aprovecha para achacar el hecho a la crisis climática y llama a crear políticas para mitigarla así como la necesidad de “gobiernos justos”. Al parecer, se le olvida que quienes Gobiernan, son los de su mismo signo político.

Pero la genialidad de la portavoz de Más Madrid no pasó desapercibida para los miembros de la red social que le han propinado un zasca tras otro. Le achacan que politice y genere alarmismo con este fenómeno meteorológico, que no impulse una política energética coherente acorde con lo que reclama, que no le hagan frente a China

Necesitamos una política energética no ideologizada basada en energías renovables y nuclear.

Necesitamos q la eficiencia energética sea accesible a las personas con menos recursos

Necesitamos generar + empleo para q las personas puedan ganarse la vida.

Necesitamos menos cuentos — Felizzpe ® (@Pechaadereir) May 16, 2022

Que ganas de sacarles dinero al contribuyente para dárselo a la grades empresas y a vuestros amiguetes. Si de verdad les interesa hacer algo por la contaminación porque no le meten presión a China? ah que no hay huevos? https://t.co/cpKLdeoBKd — KaMiKaZe….. (@Kamikaze_1979) May 16, 2022

Qué miedoooo llega el calorcito… Ola de calor!! Como toda la p… vida.

Sembrar miedo, alarmismos, religión climática, políticas del ecologismo radical y perroflaútico.

Seriedad!! Qué luego hacen mucho daño a nuestro campo, ganadería e industria. — David Arranz 🇪🇸 🇪🇸‼️ (@DavidArranzVox) May 16, 2022

Claro, porque lo normal es que casi a finales de Mayo estemos con abrigo de lana…¿Tu hija mia eres tonta o te lo haces?

Hace 10 dias protestabas porque llovia, ahora porque hace calor y si mañana cae una tormenta, ¿tambien protestas #MeMa ? — Jesús (@karo_0007) May 16, 2022

Mejor aguantar olas de calor como ha habido toda la vida, que olas de comunistas.

La segunda son muy perjudiciales para la salud. — Francisco Campos 🇪🇸 (@frajacamer) May 17, 2022

Ciertamente no es su día, ya que este mismo jueves, 19 de mayo de 2022, en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso le zarandeó -como ya suele ser habitual- ante la auténtica ‘llorada’ de la errejonista.

Ola de calor

El episodio de aumento de temperaturas recuerda a las olas de calor, propias de verano, sin embargo no puede ser considera como tal.

La AEMET define ola de calor como “un episodio de al menos tres días consecutivos en que, como mínimo, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.

Es decir, que deben cumplirse tres condiciones: tener una duración de tres días como mínimo, afectar a un mínimo del 10 % del territorio y que las temperaturas máximas durante el día se encuentren en el 5 % de los valores más cálidos registrados entre julio y agosto, deben cumplirse para que un episodio meteorológico se catalogue de ‘ola de calor’.

Y es que este último supuesto es el que hace que este episodio no pueda catalogarse de ola de calor, y que de acuerdo a los expertos, se deba esperar hasta que pase para determinar si termina cumpliendo con las tres condiciones, sino, no puede ser nombrado como tal.