El Gobierno Sánchez entra de lleno en la SER y El País: el productor de la serie del presidente compra el 7% a Telefónica

La ocasión la pintan calva.

Pedro Sánchez es consciente de que ahora es el momento ideal para poner a su favor a los medios del Grupo PRISA, a la Cadena SER y a El País.

El presidente del Gobierno socialcomunista aún recuerda el famoso editorial del otoño de 2016, del 1 de octubre concretamente, cuando se resistía a dejar la dirección del PSOE y el periódico progresista le dedicó un editorial contundente en el que exigía su marcha:

Sánchez ha resultado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso.

Hemos sabido que Sánchez ha mentido sin escrúpulo a sus compañeros. Hemos comprobado que sus oscilaciones a derecha e izquierda ocurrían únicamente en función de sus intereses personales, no de sus valores ni su ideología, bastante desconocidos ambos. Admitimos no tener gran confianza en su capacidad de rectificar. Pero queremos hacer, pese a todo, un esfuerzo final y llamar a Sánchez a recapacitar: que medite sobre el daño ya causado a su partido y que se vaya para no causarle todavía más.