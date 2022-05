El ‘matrimonio Sánchez-independentismo’ en riesgo: El Supremo revisará los indultos a los golpistas

Nuevo golpe al ‘matrimonio’ por conveniencia.

El Tribunal Supremo ha rectificado y revisará los indultos concedidos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a los líderes independentistas catalanes sentenciados por sedición. La medida no debe sentar nada bien en Moncloa que sigue sin contentar a sus socios preferentes luego que se conociera que los espiaba con el software Pegasus.

En concreto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido los recursos interpuestos contra la decisión de esta misma sala, que había rechazado la revisión del perdón judicial otorgado por el Gobierno, sin valorar los argumentos de los recurrentes al estimar que había falta de legitimación de los partidos.

Hace cinco meses PP, VOX, tres diputados de Ciudadanos, el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén recurrieron ante el máximo órgano judicial los reales decretos mediante los cuales quedaban en libertad nueve líderes del llamado ‘Procés’: el ex vicepresidente de la Generalitad catalana, Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Form, Raül Romeva y Dolors Bassa, y Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Con esta decisión no se revierten las medidas, sin embargo, se estudiarán las razones expuestas por la Administración de Pedro Sánchez para otorgarlos. El pasado 6 de mayo de 2022, en este mismo diario reseñamos que el Ejecutivo en la carta para justificar la medida de gracia, reconocía que no se cumplía con los supuestos de equidad y justicia, exigidas en la Ley de Indultos, para concederlos.

En un texto de 32 páginas, escrito por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el Ejecutivo se opone al rechazo del perdón por parte del Tribunal Supremo de Justicia y reconoce que el indulto es “una decisión estrictamente política y que sigue la lógica de la política, que es satisfacer necesidades públicas. Por consiguiente, su justificación y su finalidad está por encima de intereses, razones y criterios individuales”.

En el escrito difundido por eldebate.com, se admite que tampoco existe arrepentimiento ni renuncia por parte de los condenados y por si fuera poco, se tira del cinismo al argumentar que la propuesta de liberar a los secesionistas es por “el bien común de la nación” y por la “utilidad pública” que genera la medida. “Ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión, máxime en un supuesto como este, en el que se propone su concesión por razones de utilidad pública”, razona Campos.

