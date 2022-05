Volodimir Zelenski se posiciona como una de las personas más influyentes del mundo según el Times

Cada año la revista estadounidense Times lanza al mercado una lista donde aparecen las 100 personas más influyentes del mundo, ya sea por haber hecho acciones o por tener un alto reconocimiento. Pues bien, este 2022 ha estado marcado por multitud de acontecimientos, en primer lugar, la crisis de la pandemia provocada por la Covid – 19, y, después por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Dentro de la lista, hay un total de 6 categorías: artistas, innovadores, titanes, líderes, iconos y pioneros.

«Our hope is that the #TIME100 list is not simply a recognition of influence but a study in how influence can be wielded,» writes TIME Editor-in-Chief @efelsenthal https://t.co/eLh5LUQ8km pic.twitter.com/0pMdi0hL6H

— TIME (@TIME) May 23, 2022