Daniel Lacalle desmonta las acusaciones de Ignacio Escolar por un artículo cobarde contra él

El doctor en economía, Daniel Lacalle, se ha defendido en ‘La Retaguardia’, el programa de Eurico Campano en Periodista Digital, de las acusaciones contra él vertidas en el medio digital de Ignacio Escolar, eldiario.es, que alega presuntas irregularidades en su tesis doctoral.

Lacalle es directo:“Es un artículo de destrucción de carácter típico, cuyo objetivo simplemente es calumniar y difamar a una persona. Genera un titular que insinúa algo que difama pero en el texto no se demuestra”.

El economista detalla que todos los miembros del tribunal la validaron, firmaron, y que está publicada desde 2016, como manda la ley. “A diferencia de otros personajes conocidos”, en referencia al caso del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El artículo titulado “Daniel Lacalle obtuvo un doctorado ‘cum laude’ con una tesis plagada de “copia y pega” de textos ajenos y propios”, firmada por Diego Larrouy, ya muestra que no es más que una ‘pseudoinformación’ y un ataque directo contra el economista, al indicar como escandaloso el uso de su propio material para alimentar el trabajo de investigación.

"Lacalle se sirve de su trayectoria previa a la realización de la tesis" 🤣 Entiendo que cuando no se ha terminado la licenciatura no se entienda qué es una tésis de un profesional y uso de trabajo propio. Se lo explicó el presidente dl Tribunal de tésis, catedrático y doctor 👇 pic.twitter.com/raYFtzkShC — Daniel Lacalle (@dlacalle) May 25, 2022

“Dice que me he aprovechado de mi experiencia previa. Por supuesto que lo he hecho, cosa que además, le avisé al periodista, si le podemos llamar así. En España hay centenares de tesis doctorales que son recopilaciones de artículos. Precisamente en una tesis profesional, lo que haces es aprovechar todo lo que has escrito que tenga que ver con el tema dela tesis”, destaca el economista.

“Lo que demuestra es que el que ha escrito esta especie de vómito intelectual no tiene idea de lo que es una tesis. Además, esta tesis durante todo su proceso ha sido revisada por unos validadores independientes, ha sido revisada por un tribunal, que la ha aprobado. Además, se ha pasado por los software que existen para analizar si existen discordancias con las referencias externas”.

Explica que hay «318 citas perfectamente delineadas” y que el texto tiene ocho páginas de las obras usadas para alimentar el trabajo de investigación. “En cada página viene la referencia de lo que se está hablando”.

El director de la tesis fue Juan Sapena, que participó en todo el proceso de creación. «Por supuesto, no todas las personas participan en la creación directa pero reciben los manuscritos a medida que se van conformando. Y todos fueron invitados a la defensa».

Resalta que el acto de defensa no solo fue público, sino que asistieron oyentes, y además, «se hizo dos veces: una en Valencia y otra en Madrid”.

Lacalle explica que el texto publicado en el medio de Escolar “no tiene como objetivo la verdad, sino calumniar y difamar para que las personas que leen”, se reafirmen “en su tendencia y en su sectarismo” y se “alimenten del odio contra otra persona”.

“Lo más triste y cobarde del artículo es que está perfectamente puesto con insinuaciones, no hace acusaciones en ningún sitio para que no tenga acciones legales. Porque sino, las habría tomado inmediatamente. Es tirar la piedra y esconder la mano”.

Critica también cómo el autor de la nota emplea las fuentes y resalta que no ahonda en las explicaciones del director de la tesis, ni del presidente del tribunal, del que no pone nada.

El economista concluye que “poner en cuestión el trabajo de validación independiente de personas que no tienen nada que ver conmigo es torticero y falsario”.