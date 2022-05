Alfonso Rojo: “Ha empezado la fuga en el PSOE y Sánchez alista ‘operación estética’ en el Gobierno”

Vivimos tiempos de timadores, estafadores y tramposos. Y un embaucador de primera, a la altura de lo que fue su maestro Pepe Bono y por encima de otros barones socialistas como Lambán o Vara, es el castellanomanchego Emiliano García Page.

Sale este impostor ahora – 2 años, 4 meses y 24 días después de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se abrazaran en el Congreso para celebrar su pacto de investidura-, diciendo que Podemos es un ‘caballo de Troya’ dentro del Gobierno.

No hay un caballo en el Gobierno, sino muchos burros, pero vamos a ver, Page de mi vida: ¿No podías haber manifestado tu incomodidad un poco antes? ¿No te ha inquietado en estos 875 días que tu jefe se abrace a los que insultan a España y alaban el terrorismo? ¿No eres consciente de que el problema no es Podemos sino tu PSOE?

Pero vienen elecciones, pintan bastos y el objetivo es seguir en el sillón.

Ha llegado el momento de aparecer moderado. Incluso de poner tierra por medio con Sánchez, no vaya a ser que contamine.

Con la derrota en Andalucía, el PSOE y sus compinches sumarán tres batacazos electorales consecutivos.

Eso marca tendencia y para su desgracia, afrontarán las generales con el coste de la vida disparado y con una ciudadanía harta de ver como el Gobierno socialcomunista, en lugar de abordar problemas reales se dedica a la ingeniería social, a las memeces y a las ocurrencias doctrinarias. Pavonearse en la cumbre de la OTAN le va a servir de poco a Sánchez. Han sido demasiadas trolas, escaqueos, sectarismos y pufos.

No creo que adelante elecciones. Va a intentar agotar la legislatura y dormir en La Moncloa hasta las Navidades de 2023, pero es muy probable que este mes de julio, para dar sensación de dinamismo haga cirugía estética en su Gabinete.

No es complicado, porque entre los 22 ministros hay un buen contingente de ineptos y despistados. También de quemados, como Margarita Robles.

Sobre los que entrarían en el Ejecutivo no me atrevo a hacer quinielas, pero les juro que no me extrañaría que el líder del PSOE escarbe en el basurero y termine fichando a algún mameluco cercano a los golpistas de ERC o a los proetarras de Bildu.

Este tipo no tiene ni vergüenza, ni medida. Sánchez es capaz de cualquier cosa.