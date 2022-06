Elon Musk amenaza a sus empleados con despedirlos por teletrabajar

Sí, habéis leído bien, el CEO de Tesla, Elon Musk ha amenazado a sus empleados con despedirlos por ‘aprovecharse’ del teletrabajo.

El trabajo desde casa no es el gran oficio de Elon Musk por lo que se puede comprobar. Ha obligado a todos sus empleados a trabajar de manera presencial, ya que cree que el teletrabajo es de vagos. Lo ha dejado bien claro mediante un comunicado.

En el mismo se informa que, todos los que no estén de acuerdo con esta decisión, tendrán que abandonar la compañía, amenazándoles con que serán despedidos si no acatan sus órdenes. Los que estén de acuerdo tendrán que aceptar trabajar un total de 40 horas semanales.

El magnate de origen sudafricano, además de mostrar su disconformidad a través del comunicado también lo ha hecho a través de las redes sociales, como es el caso de Twitter:

They should pretend to work somewhere else

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022