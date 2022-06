Conmoción en laSexta: la despedida con lágrimas en directo de una periodista hiela a Ferreras

laSexta, la segunda cadena de Atresmedia Televisión, ha vivido un inesperado adiós. ‘Al rojo vivo’, el programa que presenta y dirige Antonio García Ferreras cada mañana, ha sido el encargado de desvelar este hecho. El responsable del área informativa de la citada cadena, tras una conexión, lanzaba unas emotivas palabras a una compañera que deja el programa 12 años después.

Se trata de la periodista y reportera Cristina Pérez, especializada en información política, más concretamente en asuntos parlamentarios. Desde el Congreso de los Diputados, en Madrid, ha informado en multitud de ocasiones de las decisiones y cambios más relevantes, tal y como recoge ECD.

«Cristina Pérez, gracias. Ya sabes que eres especial y te quiere todo el equipo», son las últimas palabras que le decía en directo el presentador. Inevitablemente, ella respondía con lágrimas en los ojos y la emoción de cerrar esta etapa profesional: «Gracias a vosotros. Os voy a echar mucho de menos», explica el citado medio.

Pero Pérez también conectaba por las tardes con ‘Más vale tarde’, el espacio de Iñaki López y Cristina Pardo, los cuales también se han querido despedir de ella: «Te deseo muchísima suerte en lo que vas a hacer, que seguro que te va bien porque a la buena gente le pasan esas cosas. Ha sido un placer enorme trabajar contigo, que te vaya todo muy bien. Te vamos a echar de menos».

ECD cierra la información destacando que la reportera, que declaraba no querer llorar más y daba las gracias por lo que estaba escuchando, cuando creía que ya no estaba siendo grabada, se liberaba y decía lo siguiente: «Menos mal que ya he llorado todo lo que tenía que llorar».

López y Pardo se reían y tan solo informaban de que se trataba de cosas del directo. Por el momento se desconoce el nuevo destino laboral de Cristina, pero su profesionalidad ha quedado más que demostrada todo esto tiempo y prueba de ellos son todos los mensajes de cariño y agradecimiento que está recibiendo de compañeros a través de las redes sociales.