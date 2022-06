Carlos Herrera pone Moncloa ‘a rabiar’: detalla la nueva estrategia de mentiras de Pedro Sánchez

Carlos Herrera ha tenido una semana radiofónica atípica por ‘culpa’ de la celebración, tras dos años de parón por la pandemia, de la tradicional romería de El Rocío. Pese a ello, la estrella de COPE tan solo se ausentaba un día de las ondas, si bien ha reducido considerablemente el número de horas en antena, algo que no le ha impedido tener la ‘escopeta dialéctica’ cargada contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, este pasado viernes 3 de junio el director de Herrera en COPE revelaba una nueva retahíla de mentiras del presidente Sánchez, algo que ha sentado de nuevo muy mal en el entorno monclovista del presidente del Ejecutivo, tal y como han reconocido a PD fuentes socialistas.

Todo ocurría por tras pregunta formulada en antena por el portavoz del oyente, Antonio R. Naranjo, que le interrogaba a Herrera sobre si el presidente del Gobierno debería salir a la calle a celebrar, dicho con ironía, los muchos éxitos de su gestión al frente del Ejecutivo para “compartir con la gente tanta alegría (aniversario de su cuarto año en La Moncloa y los datos del paro de este mes de junio) y pueda recibir los aplausos que merece”.

La pregunta provocaba la reacción inmediata de la estrella de COPE:

“Claro, cuando afirma ‘cada vez que hablo con un comerciante o charlo con un empresario’. ¿Pero cuando has ido tu a un comercio, pero cuando has charlado tú con un empresario? ¡Si no pisas la calle, será que le llamas por teléfono o le mandas un whatsapp!”, arrancaba el locutor almeriense.

Carlos Herrera continuaba su alegato parafraseando lo que dice Pedro Sánchez:

“Y todos me dicen, qué bien, qué bien. Qué suerte tenemos con este querido Gobierno que así podemos tener la empresa mucho mejor y lanzada como la tenemos. Bueno en fin, bla, bla, bla… qué te voy a contar”.

Y daba la puntilla final Naranjo, algo que provocaba la carcajada del veterano socialista Joaquín Leguina que estaba presente en la tertulia:

“La última vez que fue [a un comercio] se pagaba con maravedíes”.