Troleo a Rosa Villacastín por aferrarse a un clavo ardiendo para atacar a Feijóo

Es lo que se llama, literalmente, agarrarse a un clavo ardiendo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tenía su primer cara a cara con Pedro Sánchez en el Senado.

El que fuera presidente gallego le metió tal repaso al inquilino de La Moncloa que este se quedó descompuesto y pidiendo árnica:

Sin embargo, la progresía político-mediática, buscó hasta la saciedad algo a lo que acogerse para intentar rebajar el éxito del presidente de los populares.

Y lo único que se encontró fue que Feijóo confundió el dato de la prima de riesgo con el de los tipos de interés.

Eso fue suficiente para que Rosa Villacastín sacase toda su inquina:

El problema para la periodista es que la hemeroteca sí que está plagada de pifias cometidas por los socialistas, amén de los propios gazapos de Villacastín en su mensaje en la red del estornino:

Pedro Sánchez dijo que Machado era de Soria e ignoraba que Aragón tiene tres provincias.

No me gusta Feijóo pero te equivocas de persona.

Me parece raro que todavía no te hayan dado un ministerio, tienes el nivel adecuado.

— Hispania Re»V»elde (@HispaniaRevelde) June 7, 2022