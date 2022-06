Alfonso Rojo: “¿Qué sabe Mohamed VI de Marruecos qué tanto miedo da al socialista Sánchez?”

Ya saben que mi tesis sobre el Gobierno PSOE-Podemos es que además de malos, sectarios y chanchulleros, son unos ineptos de tomo y lomo.

En menudo barullo nos ha metido Pedro Sánchez con Argelia, justo cuando la inflación repunta hasta el 8,7% y se constata oficialmente el fracaso de la estrategia de control de precios de Calviño y compañía.

Corre por WhatsApp como la pólvora un chascarrillo malsano, uno de esos chistes procaces anteriores al auge de la Inquisición Progre, cuando se podía llamar a las cosas por su nombre sin que los fariseos de lo políticamente correcto te crucificarán, en el que se afirma que Mohamed VI tiene en su poder una comprometedora foto de Begoña Gómez y que eso explica el sometimiento de Sánchez a Marruecos.

No voy a entrar en detalles y no sólo porque Youtube cerraría el canal de Periodista Digital, sino también y sobre todo, porque ese cuento no es cierto, pero coincidirán conmigo en que todo huele que apesta.

Solo dos meses después de que, con su frivolidad habitual, Sánchez se vanagloriara de las espléndidas relaciones con Argelia, el régimen argelino ha roto ‘de facto’ sus relaciones con España.

La medida supondrá la pérdida de 3.000 millones a unas cuantas empresas españolas, nos encarecerá el precio del gas y visto como las gastan nuestros vecinos del norte de Africa, traerá consigo oleadas de pateras cargas de ‘sin papeles’.

Y aunque es pronto para saberlo, también puede erosionar la lucha contra el terrorismo yihadista, porque los siempre herméticos argelinos son muy capaces de dejar de pasarnos información.

Y todo ello, como consecuencia de una decisión unilateral, extemporánea y mal planeada de Sánchez sobre el antiguo Sáhara español.

Una decisión que no ha explicado a nadie, y que coincidió en el tiempo con la revelación de que le habían espiado el móvil, lo que avala la sospecha de que pegó la cabriola presionado por lo que le habían sacado del teléfono.

La mera duda ya resulta escandalosa y suficiente para exigir una respuesta inmediata.

¿Quién espió a Sánchez, qué encontró y qué posibilidad hay de que lo este usando contra este Gobierno de inútiles?

Yo, por el momento, ignoro las respuestas, aunque todo parece indicar que espió Marruecos y que lo está aprovechando.

Sobre lo de la foto Begoña Gómez, ya les adelanto que no es verdad.

¡Solo faltaría!