Carlos Herrera aniquila a Ferreras: “sois palmeros, a ver cuántas conexiones haces con la casa de Oltra”

Carlos Herrera, en el programa estrella de la radio española Herrera en COPE, ha roto su silencio sobre la línea editorial de una emisora de la que fuera su empresa, Atresmedia, hablamos de laSexta y de la dirección de la que está al frente Antonio García Ferreras.

Como comprobaba Periodista Digital, todo ocurría este pasado viernes 10 de junio cuando el de COPE hacía referencia al anuncio de la vicepresidenta del Gobierno de España de poner en marcha su nueva iniciativa política:

“La última vez que Yolanda Díaz lanzó su campaña ‘superchuli’ fue en Valencia, con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Pues yo no sé si Yolanda va a querer volver a hacerse la foto con Mónica Oltra después del devastador escrito de la Fiscalía contra la número dos del Gobierno de Ximo Puig”, comenzaba Herrera su comentario.

Abundaba sobre las posibles responsabilidades penales: “Pide que se la impute por los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, abandono de menores… porque estuvo al tanto de los abusos de su pareja entonces contra una menor tutelada y maniobró para ocultar los hechos y desacreditar a la víctima”.

Y aclaraba a sus oyentes: “¡Cuidado, el escrito de la Fiscalía no es una condena eh! Ahora la Fiscalía lo tiene que probar ante un Tribunal. Todo eso, no ante los periódicos. Y a Mónica Oltra le asiste la presunción de inocencia, que ella por supuesto no ha concedido nunca a nadie, pero bueno”-

“Pero ahora cabe exigir a Oltra, Yolanda Díaz, a Ximo Puig, a Sánchez y a toda esta panda de palmeros que tienen en los medios. A todos los abonarolas que acosaron a Rita Barberá hasta la muerte. Los que han insultado a Ayuso o al alcalde de Madrid… que le apliquen el mismo tratamiento a esta colega, a esta socia”, proseguía en Herrera en COPE.

Carlos Herrera era muy crítico con el tratamiento mediático sobre los casos que supuestamente afectaban al PP de la Comunidad Valenciana, muy espec

“La supuesta corrupción del PP de Valencia se ha saldado con nueve absoluciones a Paco Camps, está pendiente de la décima. Veremos si hace pleno. Gürtel y Camps ocuparon 169 portadas de ‘El País’, como ya contó Arcadi Espada. Bueno, yo les invito a que busquen en ‘El País’ hoy una sola línea del escrito de la Fiscalía contra Mónica Oltra. ‘El País’ muy preocupado por los asuntos de pederastia de la Iglesia pero tan poco preocupado por un asunto tan grave. ¡Ni una línea!”.

Pero si habitual es que Herrera cargue contra el diario de Prisa, lo inédito era lo que iba a escuchar a continuación sus oyentes, el momento en el que lanzaba la puya al sesgo político de la segunda cadena de Atresmedia e implícitamente citaba al programa de Antonio García Ferreras, también director de la cadena verde:

“Veremos cuantas conexiones hace laSexta con los Juzgados de Valencia o con la sede del Gobierno de la Generalitat o con la casa de Mónica Oltra. No se preocupen, no hará ninguna”.