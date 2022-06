El exsocialista José Luis Balbás retrata a Pedro Sánchez: “Se le ha ido de las manos la gestión del país”

El economista José Luis Balbás reflexiona en ‘La Segunda Dosis’ de este viernes, 10 de junio de 2022, sobre la crisis diplomática con Argelia, generada por la política internacional del Gobierno de Pedro Sánchez, y sus consecuencias en la economía española.

“Es un gobierno al que se le ha ido de las manos la gestión política y económica porque no sabe gestionar. Ha puesto una serie de ministros que no están preparados para la función que deberían desempeñar como el de la energía que es un absoluto desastre, o como el de exteriores que es como si no hay nadie, da lo mismo”.

Señala que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hecho “unas declaraciones absolutamente ridículas que encima provocan Argelia. Ni ha configurado ni ha asesorado bien al presidente del Gobierno en cómo debía haber hecho la carta a Marruecos -o lo que fuera- porque él no puede hacer esa carta, en mi opinión es que no puede hacer esa carta porque no tiene competencias de ningún tipo para hacer esa carta, que no tiene seguridad jurídica ni de ningún tipo, porque la tenía que haber hecho como mínimo, el Gobierno y ser pasada por el Parlamento nacional y probablemente hasta con un informe”.

Balbás explica que la relación con El Mouradia está muy debilitada porque Sánchez ha hecho “una traición a Argelia de tal calibre”, que rompe un pacto firmado hace 20 años, el del 2002 que ya renovaba el de los años 80, realizados por Felipe González y Alfonso Guerra, que puede desatar consecuencias económicas y geopolíticas imprevisibles porque el territorio argelino es “cinco veces y medio nuestro territorio y está a 200 km de Mallorca”.

Sobre el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, el detonante de toda esta crisis, explica que ha sido un error garrafal, “después de 47 años, una operación que está dictaminada por la ONU y que España es mero administrador por haber sido potencia colonial de este país que fue hasta provincia española. No sé si este señor sabe que estaban representados en las Cortes».

En cuanto a las causas de este cambio de actitud, del cual el Ejecutivo no ha dado explicaciones pero del que se presume que el espionaje por parte de Marruecos con el software Pegasus tiene que ver -y lo que sea que le hayan encontrado en el móvil al presidente-, incide que “suposición o no, un presidente de gobierno no puede ser objeto de chantaje y si se siente chantajeado pues que dimita y deje a otro de presidente”.

“Lo mismo pasa si no saben de relaciones internacionales, en cosas que te estás jugando muchísimo dinero, muchísimo prestigio y la utilización de nuestras infraestructuras enormes, que tenemos de dos gasoductos sobre el Mediterráneo”.

En cuanto al impacto económico de esta crisis, del que se habla de pérdidas de hasta 3 mil millones en empresas que operan con Argelia y del encarecimiento del gas, Balbás señala que “no solo es el coste, sino la seguridad de suministro”. Aunque estima que de momento no habrá un corte de suministro, perdemos mucho más porque “íbamos a ser la conexión del hub por el sur del Mediterráneo para toda Europa”.