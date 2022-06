La ‘democracia’ mediática de Pedro Sánchez: estos son los periodistas de cabecera del régimen socialcomunista

Tiene más razón que un santo.

Luis Ventoso le saca este 15 de junio de 2022 los colores al presidente del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, por su deriva autoritaria y sectaria con respecto a los medios de comunicación.

En su tribuna en El Debate compara la relación que tenía Mariano Rajoy con la prensa con la del actual inquilino de La Moncloa y el resultado no puede ser más desolador en esta etapa del sanchismo.

Nada de concesiones a televisiones, radios o periódicos que no cuenten las loas del jefe del Ejecutivo socialista.

El columnista recuerda como el presidente saliente, Mariano Rajoy, a pesar de que tuvo que cargar con la cruz de ser considerado el político del plasma, dio juego a sus enemigos mediáticos:

Pero en cambio, con Sánchez, nada de concesiones a quienes no le bailasen el agua:

Llegó entonces al poder un nuevo presidente, alto y guapo, moderno, con trajes ceñidos y al frente de ‘un Gobierno bonito’. ¿Y qué ha pasado? Pues que si antes había un plasma –que no lo había–, lo que tenemos ahora es un auténtico búnker blindado. Sánchez, el presidente con instintos más autoritarios de nuestra democracia, tiene como norma no conceder jamás entrevistas a medios que no sean de su cuerda. Solo atiende a periódicos, televisiones y radios afines. Esa intransigencia alcanza incluso a un comunicador de la importancia de Carlos Herrera, al que no ha dado ni la hora en sus cinco años de Gobierno, y por supuesto a todos los periódicos de centroderecha.