El feminismo de pacotilla: Oltra no dimite e Irene Montero no publica ningún tuit

Caradurismo como forma de vida.

La imputación de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, vuelve a dejar en claro que la izquierda española es todo menos «ética, estética y políticamente» correcta.

Y es que no se entiende cómo los promotores del “Yo sí te creo” hagan mutis ante la imputación que implica a la también Consejera de Igualdad del Ejecutivo regional como presunta encubridora de los delitos sexuales realizados por su entonces esposo, Luis Eduardo Ramírez, a una menor tutelada por la misma consejería de Oltra.

Aturde el silencio de grandes defensoras del feminismo patrio, como la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien recientemente se negó a tomarse una foto con unos empresarios españoles porque era la única mujer.

O el de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien además de catalogar a Oltra como un “referente político y personal”, le había ‘fichado’ para integrar su nuevo proyecto político, que presentará dos días después de la declaración de la vocera de Compromís en los juzgados, y con el que busca alejarse de la imagen -y los escándalos- de Podemos.

Destaca, en especial, el silencio de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Nada más y nada menos que la titular de una cartera que precisamente ha sido creado para dar voz a las mujeres que han sido invisibilizadas y calladas por los abusos del machismo.

En verdad, este silencio de la progresía no causa sorpresa porque hay algo cierto y es que en palabras de la misma Oltra, son “coherentes y lo seguirán siendo». Son coherentes porque son los mismos que abandonaron a una menor a su suerte ante la situación de abuso de la que era víctima. Son coherentes porque cuando apareció el informe del Instituto Espill -encargado por la misma Consejería de la imputada- y que restaba credibilidad a la menor e hizo que se repitiera el juicio, también callaron.

Tampoco sorprende el hecho de que intenten darle la vuelta y tirar del victimismo, como ha hecho Oltra al aseverar que es víctima de una cacería de brujas por parte de la “extrema derecha” y que no dimite para “defender la democracia” frente al “fascismo”.

Que no haya sorpresa, no quiere decir que no haya asco.

