José Pablo López (TVE) se cubre de ‘gloria’: censura una película de Pepón Nieto y acto seguido recula

No es de extrañar que Isabel Díaz Ayuso se cargase al personaje en cuestión.

José Pablo López, director de Contenidos Generales en TVE, se ha visto envuelto en una polémica creada por él mismo.

Este 25 de junio de 2022 estaba programada en Cine de Barrio la cinta ‘Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí’.

Sin embargo, según denunció uno de los actores de esa película, Pepón Nieto, la televisión pública decidió cambiar el título alegando diversas razones.

El responsable del cambio fue López y el artista se fue a degüello a por el cargo directivo de TVE:

Hace un par de semanas grabé un programa especial para Cine de Barrio con motivo de la semana del orgullo. La película que se proyectaba era PERDONA BONITA PERO LUCAS ME QUERÍA A MI, de Félix Sabroso y Dunia Ayaso. (Abro Hilo) — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

El programa estaba previsto emitirse este próximo sábado día 25 de junio. Hace un par de días recibí una llamada del programa comunicándome que NO se emitiría, — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

que había órdenes de directivos de la cadena de que se suspendiera la emisión. Me aseguraron que alguien de la cadena me llamaría para explicarme el motivo de la cancelación del programa. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

Nadie se puso en contacto conmigo en los últimos dos días. Cuando les avisé que publicaría este texto, me llamó una directiva de tve asegurándome que pondrían la película el día 6 de agosto, que no les parecía adecuada para esta franja horaria. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

Le pregunté si la franja horaria del programa cambiaría de aquí al 6 de agosto y me dijo que no. Estoy seguro que si la película no ha cambiado en los últimos 25 años, tampoco lo hará de aquí al 6 de agosto. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

La película tiene 25 años, ya lo he dicho, y tiene calificación del ministerio para mayores de 13 años y me consta que Cine de Barrio puede emitir películas de hasta mayores de 16 años, así que entiendo que este no es el problema. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

Sospecho que el problema viene por ahí, no lo sé. No sé quién es el responsable último de esta decisión. Lo que si sé es que a estas alturas se veta una película que ya estaba programada y un programa que ya estaba grabado, — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

por cierto, grabado de forma gratuita por mi parte, sin dar ninguna explicación convincente al respecto. Creo que van a emitir “Me Debes Un Muerto” de mi querida Concha Velasco y Manolo Escobar, sin programa previo, solo con Alaska dando la entradilla a la película. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

Que curioso, en Perdona Bonita también hay un muerto.

Una pena que tengamos aún tantos muertos en los armarios y que nadie en nuestra televisión pública se atreva a quitarles el polvo, sacarlos fuera y enterrarlos de una puñetera vez. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

La presión de Nieto funcionó, tal y como el propio actor contó y corraboró José Pablo López:

Me acaban de llamar de TVE y me aseguran que este próximo sábado van a emitir el programa que habíamos grabado y por supuesto la película. Todos a disfrutar de PERDONA BONITA PERO LUCAS ME QUERÍA A MI. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022